موعد صرف معاشات المتقاعدين في السعودية أبريل 2024 ….. وماهي شروط الاستحقاق

بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف معاشات المتقاعدين في السعودية أبريل 2024، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك وتسعى الحكومة السعودية على صرف مستحقات المواطنين من أصحاب المعاشات التي تعتمد اعتماد كلي على المعاشات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات المتقاعدين في السعودية أبريل 2024….

موعد صرف معاشات المتقاعدين في السعودية أبريل 2024

حيث أعلنت الحكومة السعودبية عن موعد صرف معاشات المتقاعدين في السعودية، والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال الأيام الأولى من شهر أبريل وتحديداً قبل اجازة عيد الفطر المبارك وأشارت الحكومة السعودية أنها سوف تقوم بصرف مستحقات المواطنبن من المعاشات قبل العيد حتى يتمكن المواطنين من شراء ما يلزمهم من مستلزمات للعيد .

خطوات الاستعلام عن معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2024

وكانت مؤسسة الضمان الإجتماعي قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2024 ، إليكم الخطوات ……

زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من هنا.

ثم اضغط على أيقونة صاحب المعاش من القائمة المتاحة أمامك.

ثم اضغط على “بدء الخدمة”.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاص بالمواطن واضغط على “عرض البيانات”.

سوف يتم عرض البيانات الخاصة بصاحب المعاش.

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