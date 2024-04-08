“القط والفار عشرة سنين”!.. نزل تردد قناة توم وجيري  الجديد 2024 واضحك من قلبك طول الوقت

قناة توم وجيري عمت على جذب ملايين المتابعين حول العالم، حيث إن القناة تقدم العديد من البرامج والأفلام الطفولية المميزة، مما تعد من أشهر وأبرز القنوات الترفيهية، فضلاً عن الأفلام الكرتونية الترفيهية والمسلية الممتعة التي يتم تقديمها للأطفال الصغار، ويمكنك التعرف على التردد الجديد للقناة، وفقًا لما نوضح لكم في السطور التالية، حتى يتمكن جميع الراغبين في مشاهدة المحتوى الطفولي من متابعة كل ما هو جديد وحصري مما تقدمه القناة على مدار اليوم.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 النايل سات

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري لكي تستمع بكافة الأفلام والبرامج الكرتونية المميزة التي تقوم بإذاعتها عبر القناة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري يكون نايل سات.

تردد القناة لتوم وجيري فهو 12149.

معامل الترميز لقناة توم وجيري يكون 27500.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال فه أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 العرب سات

ويمكن متابعة قناة توم وجيري أطفال كذلك على الأقمار الصناعية المختلفة لتقوم بمشاهدة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية الطفولية المميزة، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري عرب سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11315.

معامل الترميز لقناة توم وجيري أطفال 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

ويمكنك الدخول إلى إعدادات جهاز الرسيفر واتباع الإجراءات المعنية باستقبال القناة بكل سهولة.