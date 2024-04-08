“موبايل الغلابة بسعر ولا في الخيال😱😱🔥” شوف مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G الجديدة+ السعر مفاجأة

قد وفرت شركة سامسونج مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G الجديد الذي أطلق عبر الأسواق العالمية، حيث تحرص الشركة في تصميم إصدارات سلسلة هواتف سامسونج جلاكسي بشكل يحاكي نمط العصر التكنولوجي الذي يتمتع بتقدم هائل يفوق الخيال العلمي، فبمرور الوقت تكشف عن وجود تقنيات مستحدثة توفر صلاحية أكبر للعملاء في استخدام الهواتف الذكية بكل سهولة، وسنتناول معكم تحديثات مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G عبر مجريات المقال.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G

أفصحت شركة سامسونج عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G المتناول بواسطة نشطاء التواصل الاجتماعي المهتمون بـ إصدارات سامسونج الفريدة من نوعها التي في غنى عن التعريف، وبالرغم من ذلك نكتشف معكم تفاصيل مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G الحديث المذكورة عبر النقاط التالية:

مدعم بخاصية NFC للجيل الخامس.

مزود بالخاصية الثنائية لأكثر من شريحة من نوعية Nano Sim.

يتمتع بميزة توافر شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني والأول.

يتسم الهاتف بأبعاده الثلاثية التي تتراوح ما بين 163.7×76.1×7.6 ملم.

خامات الهاتف المصنع منها من أجود أنواع البلاستيك.

مدعم بميزة المقاومة ضد الماء والغبار.

متوفر بالهاتف أكثر من ذاكرة تخزين، فالذاكرة الصلبة الأولى تقدر ب 128 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية الثانية

سعتها تصل إلى 8 جيجا بايت.

تتميز بقوة البطارية القابلة لإعادة الشحن بسعة 5000 مللي أمبير.

يتزود نظام الهاتف بنظام الاندرويد ذو إصدار 12 مع اتخاذه لواجهة سامسونج الـ One UI 4.1.

سعر مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G

تشيع كثرة أسئلة عملاء شركة سامسونج حول سعر مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G التي تتخذ مسار الصدراة عبر المواقع بتصنيقها الأكثر استعلامًا، حيث بلغ سعرها النهائى كحد أقصى 19 ألف جنيه مصري.

تواصل شركة سامسونج جلاكسي المعروف عنها بأصدراتها الشهيرة التي يتم تصديرها عبر العالم لتكون الاصدار القادم وفقًا لطرحها مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 5G.