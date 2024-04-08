هنا لينك تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق لدى منصة مظلتي لجميع المحافظات 2024
هنا لينك تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق لدى منصة مظلتي لجميع المحافظات 2024
لا يزال موعد ظهور قوائم أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية يشغل بال الكثير من المواطنين العراقيين الذين يتساءلون أيضاً عن كيفية الاستعلام عن هذه الكشوفات وعن موعد الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لأن برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من الأمور المهمة جدًا بالنسبة للمستفيدين، حيث يساهم دعم هذا البرنامج بشكل كبير في تحسين حياة الأسر المحتاجة والفقيرة كما يساعد على تأمين تكاليف ومصاريف المعيشة للأفراد من ذوي الدخل المحدود والعديد من الفئات المجتمعية الأخرى التي تتوافر فيها شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية، ونظرًا لتأخر الوزارة في الإعلان عن أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فقد ازدادت التساؤلات وعمليات البحث لمعرفة كيفية الإطلاع عن الأسماء المقبولة لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة بالخطوات لكي يتم استخدامها في حالة ظهور نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.
أخبار برنامج دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
يبحث أغلب المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في دولة العراق عن كيفية الحصول على كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي لم تظهر بعد بسبب سعي الوزارة إلى توفير المقابل المادي ثم بعد ذلك سوف تعلن النتائج النهائية، وعلى الرغم من هذا التأخير إلا أن الوزارة أعلنت عن إمكانية أي مواطن عراقي الاطلاع على الأسماء المقبولة فور الإعلان عنها بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة، ويتم ذلك باتباع بعض الخطوات والتي سوف نوضحها في مقال اليوم.
كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
- يقوم المواطن العراقي بالتوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
- ثم يضغط فوق زر “خدمات إلكترونية”.
- بعد ذلك لابد من النقر فوق أيقونة الرعاية الاجتماعية.
- ثم الضغط على الخيار الذي يتضمن الوجبة المراد الاستعلام عنها.
- الآن يجب أن يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن كشوفات الأسماء المقبولة بكتابة اسمه ورقم هويته، كما يجب كتابة اسم المحافظة الذي يعيش فيها المتقدم.
- بعد الانتهاء من كتابة كامل البيانات الشخصية بشكل دقيق، يجب على المتقدم الضغط فوق زر الاستعلام.
- بذلك سوف تظهر الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها من قبل الوزارة.
- يمكن تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية عند الإعلان عنها في عموم العراق.