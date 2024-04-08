موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024 النصف النهائي والقنوات الناقلة

حالة من الترقب والانتظار ل موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024 التي تشهد منافسة قوية جداً بعد أن استطاع الفريقين خوض تحديات كثير مع مختلف الفرق للوصول لتلك المرحلة، يعتبر فريق النصر والهلال من أهم وأقوى الفرق السعودي التي تحقق انجازات وبطولات كثيرة، وهذا ما يجعل مباراة النصر والهلال من الكلمات البحثية على جوجل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ويستعد عشاق الساحرة المستديرة للاستمتاع بأجواء اللقاء والمنافسة بين الفريقين،

تبدأ المواجهات النهائية من كأس السوبر السعودي من اليوم الإثنين الموافق 8 من أبريل 2024 ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 11 من أبريل 2024، ويلعب النصر أمام نظيره الهلال اليوم ويخوض الاتحاد مواجهة بين نظيره الوحدة، والفائز من كل فريق سوف يتأهل لنهائي السوبر، ترقبوا معنا ونقدم لحضراتكم موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024.

موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2024

جماهير من مختلف الدول العربية يتشوقون لمتابعة أحداث اللقاء المنتظر بين الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر، وسوف تنطلق المواجهة النارية بين الفريقين اليوم الأثنين الموافق 8 من أبريل 2024 في غضون ساعات قليلة، حيث تقام مباراة كلا الفريقين النصر والهلال على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 9.30 مساءً مساءً بتوقيت مصر والساعة 10.30 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية و الساعة 11.30 مساءً حسب توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الهلال والنصر

يتم عرض البث الحي المباشر لمباراة الهلال النصر عبر عدة قنوات فضائية بجودة hd والتي تأتي على النحو التالي:.