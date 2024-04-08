“هسة ظهرت”؟!.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

زادت عمليات التساؤل حول صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، التي شغلت العديد من المواطنين في مختلف محافظات دولة العراق، حيث إن هذه الوجبة تأخرت بشكل كبير عن ظهورها، وذلك لعدة أسباب قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف عنها، ومن بينها عدم توفير التمويل اللازم لتوزيعه على جميع المستفيدين، إضافة إلى عركلة الحركة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

موعد صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة من المتوقع صدورها في الأيام القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من إحصاء ومراجعة جميع الطلبات التي تم تقديمها من قبل المتقدمين، على أن يتم توفير الدعم المالي بعد ذلك، والعمل على صدور الوجبة أمام جميع الراغبين في الحصول عليها داخل كافة محافظات العراق.

كيفية الإستعلام عن الوجبة السابعة في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من الإستعلام عن الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا لما يلي:-