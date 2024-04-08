دعم مالي للشباب بقيمة 20 ألف ريال سعودي مقدمة من مبادرة سند لعام 2024.. إليكم خطوات التقديم والشروط

تم إطلاق مبادرة “سند” من قبل الأمير محمد بن سلمان قبل نحو 6 سنوات بهدف تقديم الدعم للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود والشباب، تشمل هذه المبادرة دعم الشباب المقبلين على الزواج وتقديم المساعدة للأسر الفقيرة لتحسين مستوى المعيشة وتلبية جميع احتياجاتهم الأساسية لتحقيق حياة كريمة، فدعونا نتعرف معاً على شروط التسجيل في مبادرة “سند” لهذا العام، بالإضافة إلى كيفية الحصول على دعم مالي قدره 20 ألف ريال سعودي على الفور.

خطوات التسجيل في برنامج “سند”

يمكنك التسجيل في برنامج “سند” من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج “سند محمد بن سلمان”. قم بقراءة ومراجعة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها. انتقل إلى دورة الوعي المالي وقم بتحديدها. قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح. انقر على الزر المخصص للموافقة على صحة البيانات. انتظر لبعض الوقت حتى يتم تأكيد إرسال طلبك.

باتباع هذه الخطوات يمكنك إكمال عملية التسجيل في برنامج “سند محمد بن سلمان” بكل سهولة.

شروط التقديم على برنامج سند

يحدد برنامج “سند” مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الدعم، وتشمل هذه الشروط: