تردد قناة MBC العراق الجديد على النايل سات بآخر تحديث (أبريل 2024)

إليكم تردد قناة MBC العراق على النايل سات، فهي قناة عامة ومتنوعة تقدم محتوى تلفزيوني مجاني على مدار 24 ساعة دون انقطاع، تركز القناة على تغطية الأحداث اليومية داخل العراق، وتهدف إلى التحدث بشكل خاص عن الشعب العراقي بشأن ما يجري من أحداث داخل البلاد إضافة إلى عرض أحدث المسلسلات والأفلام والبرامج الترفيهية العربية، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة MBC العراق وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة MBC العراق ومحتواها

قناة MBC العراق هي إضافة حديثة لمجموعة قنوات MBC المتنوعة، التي تضم باقة واسعة من القنوات مثل MBC 1، MBC 2، MBC 3، MBC 4، MBC Bollywood، MBC مصر، MBC مصر 2، MBC دراما، وMBC ماكس، وكل قناة من هذه القنوات تمتلك تخصصاً فريداً.

تم إطلاق قناة MBC العراق لنقل برامج وفقرات متنوعة للشعب العراقي، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج والمسلسلات وبعض الأفلام الأجنبية المميزة التي تهم الجمهور العراقي، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع هامة على الهواء مباشرة خلال البرامج المعروضة، تتميز قناة MBC العراق بالمحتوى الذي تختاره وتقدمه حيث يكمن هدفها الرئيسي في مخاطبة الشعب العراقي من خلال برامجها الاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها من الفقرات المميزة والمتنوعة.

تردد قناة MBC العراق على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “MBC Iraq” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة MBC العراق مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 8\7

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكنكم العثور على قناة MBC العراق في قائمة القنوات تحت اسم “MBC Iraq”.