تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي في أبو ظبي لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تبدأ اليوم الاثنين أول مباريات كأس السوبر السعودي في أبو ظبي لعام 2024، بمشاركة الفرق الفائزة بلقب الدوري السعودي للمحترفين والوصيفين بالإضافة إلى فرق النصر، الهلال، الاتحاد، والوحدة، كانت سابقاً هذه المباراة تلعب بين بطلي الكأس والدوري منذ عام 2013، إلا أن النظام قد تغير اعتباراً من الموسم السابق 2022/2023 ليتحول إلى بطولة بدلاً من مباراة، وإليكم تفاصيل هذه البطولة والقنوات الناقلة لها.

لمحة عن بطولة السوبر السعودي

تستضيف مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بطولة كأس السوبر السعودي لعام 2024 في استاد محمد بن زايد، والتي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024، يشارك في هذه البطولة فريق الهلال مع منافسه الدائم فريق النصر السعودي، بالإضافة إلى مواجهة بين فريق الاتحاد والوحدة، من المتوقع أن تشهد مباريات الدور نصف النهائي منافسات قوية مساء اليوم الاثنين.

سيتأهل الفريق الفائز في مباراة النصف النهائي للمشاركة في المباراة النهائية يوم الخميس 11 أبريل على ملعب محمد بن زايد، سيحصل الفريق الفائز على جائزة مالية قدرها 4 ملايين ريال سعودي، وهي نصف قيمة الجوائز المالية الإجمالية المقدمة، بينما سيحصل الوصيف على 2 مليون ريال سعودي، أما الفريقين الآخرين فسيحصل كل منهما على مليون ريال سعودي.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر السعودي في أبو ظبي لعام 2024

مع توافر القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة إلى جانب المنصات الإلكترونية، أصبح من السهل الآن متابعة المباريات المحلية والعالمية، حصلت شبكة قنوات “الشركة السعودية الرياضية” على حقوق عرض مباريات كأس السوبر السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن يمكنك مشاهدة المباريات أيضاً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وإليكم تردد القنوات.

تردد قناة SSC Sports HD 1 على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: أفقي

أما بالنسبة لقناة AD Sports HD على القمر الصناعي نايل سات، فإليكم التفاصيل:

التردد: 12091

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة المباريات عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد بجودة صوت وصورة فائقة.