واتساب يصدم العالم بهذه التحديثات الخرافية!.. تنزيل تحديث واتس أب الجديد هتتفاجئ!!.. نزل التحديث قبل أي حد

واتساب يقوم بإدخال العديد من التحديثات التي تتلائم من التقدم التكنولوجي المتطور على مستوى العالم، وذلك بإشراف من شركة ميتا العالمية، لطرح الكثير من المميزات المصممة لتحسين تجربة المستخدم وتفاعله، إضافة إلى أن هذه التحديثات ستكون أكثر ملاءمة ومتعة للمستخدمين بكافة أنحاء العالم، ويمكنك التعرف على كل هذه التحديثات وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

مميزات واتساب الجديد بعد التحديث

من أبرز التحديثات التي تم إدخالها على تحديثات واتساب الجديدة، وفقًا لما يلي:-

ميزات تعمل بالذكاء الإصطناعي، وذلك لتقديم روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الإصطناعي، التي من المتوقع أن يكون برنامج الدردشة الألي هذا، وسيكون متاحًا بداخل تطبيق واتساب في الفترة القليلة المقبلة.

تحديث ميزة المدفوعات الدولية، وهذه الميزة تُتيح تبسيط المعاملات الدولية التي يقدمها واتساب بحيث تسمح لجميع المستخدمين الهنود إلى إجراء مدفوعات دولية مباشرة من التطبيق ذاته دون البحث عن بديل.

تحديث واتساب الجديد

وأفضل ما جاء في تحديثات واتساب الجديد، الذي نص على التالي:-