ما هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر؟ وكيف يمكن تصحيح الساعة على الهاتف والكمبيوتر؟

يستفسر العديد من المواطنين حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، حيث يعود التوقيت إلى وضعه عقب انتهاء التوقيت الشتوي بعد مرور 6 أشهر من بدء تطبيقه، فوفقاً لقرار سابق صادر عن مجلس الوزراء تمت إعادة ضبط الساعات للوراء بمقدار 60 دقيقة خلال فترة التوقيت الشتوي في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، ومن المقرر تطبيق التوقيت الصيفي خلال الأيام القليلة القادمة، فإليكم التفاصيل.

متى سيبدأ التوقيت الصيفي لعام 2024 في جمهورية مصر العربية؟

يقام التوقيت الصيفي لعام 2024 هذا العام بهدف زيادة مدة ساعات النهار بإعادة ضبط الساعات وإضافة 60 دقيقة، وذلك لتمديد فترة الإضاءة الطبيعية وتحقيق التوازن في استهلاك الكهرباء، يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية الراهنة، وفقاً لقرار الحكومة سيبدأ التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر يوم الجمعة الموافق 26 أبريل.

شرح طريقة ضبط الساعة لتصحيح الوقت على الهاتف الذكي والكمبيوتر

يمكن ضبط الساعة لتوقيت الصيف في مصر يدوياً على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر باتباع الخطوات التالية:

لضبط الوقت على الهاتف:

ابدأ بالدخول إلى الإعدادات في هاتفك.

انقر على إعادادت “التاريخ والوقت”.

قم بإلغاء تفعيل التوقيت التلقائي (أو الأوتوماتيكي).

قم بتعديل الوقت يدوياً وفقاً للتوقيت الصيفي الجديد.

بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر: