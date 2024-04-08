مفيدة ولذيذة.. طريقة عمل الحلبة المنبتة خطوة بخطوة على أصولها للعيد
هناك بحث رائج الآن عل مؤشرات جوجل الرسمية عن طريقة عمل الحلبة المنبتة التي تعتبر من أهم النباتات المفيدة واللذيذة الذي اعتاد الكثير من الأشخاص على تقديمها ضمن أطباق عيد الفطر، ويعبرها الكثير ضمن المقبلات المفيدة التي تقدم للضيوف بجانب الترمس والفول السوداني والمكسرات حلويات العيد، ويرغب الكثير من الأشخاص معرفة طريقة تحضيرها لأنها من القليل جداً أن تباع جاهزة في المحلات، ولها طريقة خاصة في تحضيرها في المنزل وستحصلين على أفضل طبق من الحلبة المنبتة،
كما تستفيدون من قيمتها الغذائية وفوائدها التي لا تعد ولا تحصى ومن أبرزها تنظيم السكر في الدم وتساعد على تقليل الشهية والقضاء على الأنيميا والتخلص من المغص، لذا ترقبوا معنا للحصول على طريقة عمل الحلبة المنبتة.
طريقة عمل الحلبة المنبتة
بخطوات سهلة وبسيطة جداً سوف تحصلين على الحلبة المنبتة على أوصولها مثل أجداداً وكل ما عليكي هو
- إحضار ربع كيلو من الحلبة الحصى أو حسب الكمية التي ترغبين فيها.
- قطعة كبيرة من الشاش الأبيض أو فوطة نظيفة.
- مصفاة ذات ثقوب صغيرة.
خطوات التحضير:.
- أولاً عليكي بتنقي الحلبة وإزالة أي قشور وقومي بغسلها جيداً بالماء وتكرر العملية أكثر من مرة للتأكد من عدم وجود أي رواسب أو أتربة بالحلبة.
- ضعي الحلبة في وعاء عميق وأضيفي إليها ماء دافئ وتترك في الماء لمدة لا تقل عن 8 ساعات.
- بعد مرور المدة المحددة للنقع قومي بإعادة غسل الحلبة وتضاف في المصفاة.
- قومي بغسل الشاشة أو الفوطة المستخدمة جيداً وعصرها جيداً من الماء.
- ضعي الفوطة أو الشاشة على الحلبة وكل 4 ساعات قومي بتقليب الحلبة ورش القليل من الماء على الفوطة.
- وبعد 3 أيام من وضع الحلبة في المصفاة تتحول حبات الحلبة الحصى إلى حلبة منبتة وسوف تقدم بألف هنا
- يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة وهي مغطاة كي تجف حبات الحلبة.