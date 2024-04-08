مفيدة ولذيذة.. طريقة عمل الحلبة المنبتة خطوة بخطوة على أصولها للعيد

هناك بحث رائج الآن عل مؤشرات جوجل الرسمية عن طريقة عمل الحلبة المنبتة التي تعتبر من أهم النباتات المفيدة واللذيذة الذي اعتاد الكثير من الأشخاص على تقديمها ضمن أطباق عيد الفطر، ويعبرها الكثير ضمن المقبلات المفيدة التي تقدم للضيوف بجانب الترمس والفول السوداني والمكسرات حلويات العيد، ويرغب الكثير من الأشخاص معرفة طريقة تحضيرها لأنها من القليل جداً أن تباع جاهزة في المحلات، ولها طريقة خاصة في تحضيرها في المنزل وستحصلين على أفضل طبق من الحلبة المنبتة،

كما تستفيدون من قيمتها الغذائية وفوائدها التي لا تعد ولا تحصى ومن أبرزها تنظيم السكر في الدم وتساعد على تقليل الشهية والقضاء على الأنيميا والتخلص من المغص، لذا ترقبوا معنا للحصول على طريقة عمل الحلبة المنبتة.

طريقة عمل الحلبة المنبتة

بخطوات سهلة وبسيطة جداً سوف تحصلين على الحلبة المنبتة على أوصولها مثل أجداداً وكل ما عليكي هو

إحضار ربع كيلو من الحلبة الحصى أو حسب الكمية التي ترغبين فيها. قطعة كبيرة من الشاش الأبيض أو فوطة نظيفة. مصفاة ذات ثقوب صغيرة.

خطوات التحضير:.