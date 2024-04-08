“شوف غرامتك ودفعها فورًا” الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني ur.gov.iq العراق

أصبح من السهل على جميع المواطنين في دولة العراق الإستعلام عن غرامات المرور الخاصة بهم، وكذلك سهولة سداد قيمة الغرامة دون الذهاب إلى أي مكان، إضافة إلى أن ذلك يكون عبر بوابة أرو التي أطلقتها وزارة الداخلية تسهيلاً على الأشخاص في معرفة قيمة الغرامة والعمل على دفعها بعد إنهاء كافة الإجراءات المعنية بذلك، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى منصة أرو الإلكترونية.

القيام بإدخال اسم المستخدم ورقم السر في الخانة الخاصة بذلك.

إدخال البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر مباشرة على زر “استعلام”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامة وقيمتها وكيفية سدادها.

كيف ادفع غرامات المرور بالرقم الإلماني

يمكنك القيام بدفع قيمة غرامات المرور الرقم الألماني بعد التعرف عليها قيمتها، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-