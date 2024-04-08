سجل واكسب 5 أجهزة.. خطوات الاشتراك في مسابقة فوازير فريش 2024 وحل إجابة الإعلان 28

خطوات الاشتراك في مسابقة فوازير فريش 2024، شهر رمضان للعام الجاري على وشك الانتهاء ولن يبقى سوى يومين فقط وتنتهي فرصة الفوز في فوازير فريش التي تعتبر واحدة من أشهر المسابقات التي تمنح الفائز هداية مختلفة ومميزة بمبلغ كبير من المال،

ويفوز في المسابقة بشكل يومي 5 فائزين من مختلف محافظات مصر، ويكون الفائزين من أولوية للمشتركين الذين يسجلون إجابتكم الصحيح فور نشر الإعلان الذي يعرض على الصفحة الرسمية لفريش أو على جميع القنوات الفضائية، كما أن عملية التسجيل والاشتراك في الفوازير تتم بشكل إلكتروني ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين بشكل يومي عن طريق التواصل معهم مطلع كل صباح، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة خطوات الاشتراك في مسابقة فوازير فريش 2024.

خطوات الاشتراك في مسابقة فوازير فريش 2024

للإشتراك في المسابقة والحصول على الجائزة المقدمة عليكم الضغط على هذا الرابط فوازير فريش. ثم إختيار اسم البلد من القائمة. إضافة اسم المشترك رباعي. ثم إضافة رقم الهاتف المحمول. اسم المحافظة. الموافقة على الشروط والأحكام. وأخيراً النقر على كلمة اشترك.

فوازير فريش رمضان 2024

تقدم شركة فريش الشهيرة المخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائي التي تصدر منتجاتها لأكثر من 92 دولة حول العالم، وتأتي فوازير المسابقة في هذا الإطار عن طريق تقديم إعلان يومي يرمز إلى بلد معينة وعلى الكثير من الأشخاص تخمين تلك البلد والإجابة على السؤال عبر موقع التسجيل الإلكتروني، ويحصل الفائز على جائزة كبرى 5 أجهزة كهربائية منها ثلاجة وبوتجاز وسخان وميكروويف وشاشة، ويصل عدد الفائزين في اليوم خمسة فائزين، يتم طرح السؤال من الساعة 6 يومياً ويستمر الموقع في استقبال الإجابات الصحيحة حتى الساعة 12 مساءً، وإعلان النتائج في الساعة 9 صباحاً.