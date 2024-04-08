مدته 5 ساعات ربنا يستر.. موعد الخسوف الكلي للشمس أبريل 2024 وهل تتأثر مصر بالخسوف

ظاهرة غريبة ولن تتكرر كثيراً تحدث في معظم دول العالم وهي الخسوف الكلي للشمس، وهذا ما يجعل حالة الظلام تسود وسط خوف ورعب الكثير، ويتساءل الكثير من الأشخاص عن تأثر مصر بهذا الخسوف الكلي للشمس وحسب بعض المصادر الفلكية أن مصر بعيدة تماماً عن تلك الظاهرة، كما تعتبر الدول الأوروبية هي الأكثر تأثراً بتلك الظاهرة الغريبة التي لن تتكرر كثيراً،

ومن الأمور الطبيعي أن كل من 4 إلى 5 سنوات يحدث خسوف ولكن يكون جزئي وليس كلي وتكون مدة الخسوف لن تستغرق أكثر من 15 دقيقة، لكن تلك الحدث الغريب ترتفع مدته وهذا ما جعل الجميع يتحدث عن هذا الأمر ويعيش سكان الكرة الأرضية في الدول الأوربية حالة من الهلع، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن موعد الخسوف الكلي للشمس أبريل 2024.

موعد الخسوف الكلي للشمس أبريل 2024

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل معهد الجيوفيزيقية للبحوث الفلكية أن موعد الخسوف الكلي للشمس في المناطق الأوروبية المتأثرة يكون مطلع الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين الموافق 8 من أبريل ويغطى كورس الشمس بغمامة سوداء تحجب ضوء الشمس وتصل مساحة عرضها 197.5 كم ويستمر الخسوف الكلي لمدة 5 ساعات و10 دقائق، مما تتغير المسابقة بمقدار 405 ألف كم و 363 كم ويأتي هذا الخسوف تزامناً مع اقتراب استطلاع هلال غرة شوال،

ولذلك عملية البحث عن هذا الخسوف لن تتوقف وهل هذا يؤثر على رؤية الهلال وتحديد أول أيام عيد الفطر، وقد كشف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية هذا لا يؤثر إطلاقاً وأن مصر والدول العربية لا تتأثر بتلك الظاهرة، ومن جانب أخر كشف عنها معهد البحوث الفلكية أن وراء هذا الكسوف فائدة كبرى تأكيد بدايات الشهور الهجرية واقتراب ميلاد هلال جديد.

الدول المتأثرة بخسوف الشمس اليوم

دولة المكسيك.

والولايات المتحدة الأمريكية.

وكندا

وتتأثر بعض الدول بالخسوف الجزء منها