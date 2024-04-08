متى استطلاع هلال غرة شوال 1445 وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

متى استطلاع هلال غرة شوال 1445 ضمن الأسئلة الشائعة بين الكثير من الناس وضمن عمليات البحث الرائجة على جوجل لأن المسلمين جميعاً من مشارق الأرض ومغالربها في انتظر تلك اللحظة بفارغ من الصبر، وموعد حلول عيد الفطر هي الشغل الشاغل لدى الملايين، تستعد الأمة الإسلامية والعربية لاستقبال عيد الفطر الذي يأتي عليهم بالفرحة والسعادة والنفحات الطيبة، وأن الله جعل لنا عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك كي نحتفل بهم وتختلف الأجواء وتتميز عن أي مناسبة أخرى، القلوب في حالة من اللهفة والشوق لسماع إعلان خبر أول أيام العيد، وأخيراً العد التنازلي قد بدأ وجمعاً نتعرف على متى استطلاع هلال غرة شوال 1445 ترقبوا معنا الفقرات التالية.

متى استطلاع هلال غرة شوال 1445

لقد أشرقت شمس صباح يوماً جديد يوم مختلف عن باقي الأيام، يودع فيه المسلمين جمنيعاً الشهر الكريم ويستقبلون فيه خبر جديدة عن معرفة موعد ميلاد هلال غرة شوال والاحتفال بعيد الفطر المبارك، ساعات معدودة تفصلنا عن معرفة موعد عيد الفطر المبارك لسنة 1445-2024،

وحسب تصريحات دار الإفتاء المصرية ومعهد البحوث الفلكية أن اليوم الإثنين الموافق 8 من أبريل 2024 وبعد غروب شمس اليوم 29 من رمضان سوف يتم استطلاع هلال غرة شوال تحري الرؤية التي على أساسها يتم تحديد موعد العيد رسمياً، وأكدت الإفتاء أن حدوث الاقتران لتحري رؤية الهلال يكون في تمام الساعة 8.22 مساءً، وحالة ثبوت رؤية الهلال يكون اليوم الإثنين 8 أبريل المتمم لشهر رمضان 1445 و حالة عدم رؤية الهلال سوف يكون المتمم للشهر الكريم الثلاثاء 9 أبريل وأول أيام عيد الفطر وغرة شوال الأربعاء 10 من أبريل 2024.

موعد بداية إجازة عيد الفطر المبارك 2024

أعلن مجلس الوزراء منذ عدة أيام بشكل رسمي عن موعد تطبيق إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الإجازة للقطاع العام والخاص والبنوك مدفوعة الأجر من يوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 14 من أبريل 2024 وهذا تعويضاً عن يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية الرسمية للعاملين بمختلف القطاعات وقبل الخاتم نقدم لكم خالص التهنئة وعيد فطر مبارك على الأمة الإسلامية والعربية.