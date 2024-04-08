موت صابر والانتصار على الجن.. مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 30 والأخيرة على ام بي سي مصر

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 30 والأخيرة ينتظرها الكبير والصغير من المتابعين من جميع الدول العربية وخاصةً بعد انتشار الكثير من التسريبات عن موت صابر في المسلسل وتوقعات كثيرة بوجود موسم خامس من المداح، قدر كبير من الشهرة والنجاح حققه مسلسل المداح لأنها نال إعجاب الملايين من الأشخاص، وتعلق الجمهور بمتابعة الأحداث تشوقاً للتفاصيل الجديدة ومعرفة مصير الجن وهل الخير ينتصر في النهاية على الشر، ورغم الانتقادات التي تعرض لها المسلسل بسبب الترانيم لكن أكد الكثير من الشيوخ أن ترانيم المسلسل لا يوجد بها أي مشكلة، كما حقق مسلسل المداح أسطورة العودة أعلى نسب من المشاهدة واليوم من خلال موقعنا البديل ننشر لكم مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 30 والأخيرة.

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 30 والأخيرة

مفاجأة غير متوقعة في أحداث مسلسل المداح 4 الحلقة الأخيرة، وقد شهدت الحلقات الماضية من المسلسل تطورات ملحوظة، صراعات الجن والإنس لن تنتهي لكن الخير في النهاية من ينتصر، مسلسل المداح يعد من الأعمال الناجحة جداً على مر الأربعة سنوات، والجمهور يطالب بطرح موسم خامس من المداح لأنه عمل مختلف ويستحق المشاهدة وخاصةً بأن يعرض في شهر رمضان ولا يوجد به أي مشهد مخل بل يتحدث عن صراعات الأنسان مع عالم الجن وعلاقة العبد بربه وأن الإنسان كلما تقرب من الله كلما كان في أمان، يعرض مسلسل المداح الحلقة الأخيرة اليوم الإثنين 8 من أبريل 2024 على قناة MBC مصر في الساعة 8 مساءً.

أحداث الحلقة الأخيرة كاملة من مسلسل المداح 4

بدأت أحداث المسلسل وصابر يستحضر الجن النمرود وتمكن من الانتصار عليه بسيف جده والآيات القرآنية، بعدها شعر صابر بالأمان لأنه يسير على الطريق الصحيح ويودع الدكتور صبحي وابنه ويعود إلى البلد من أجل إنهاء باقي المهمة، كما ذهب حسن إلى منزل منال كي يخبرها انه يعود لها مرة أخرى، وأثناء تواجد حسن سمعوا صراخ شديد من غرفة رحاب وعندما ذهبوا إليها وجدوهم تستخدمن كتاب السحر، عاد حسن إلى المنزل وأخبر صابر أن رحاب في خطر كبير، ذهب صابر إليها وأخذ ابنه عز وعاد به للمنزل لكن ظلت أمه تصرخ في وجه وتطلب منه أن يعيد الطفل إلى أمه وأنه في خطر

فقرر صابر أن يدبر خطة خداع سميح وأنه سوف يكون خادم عنده ولكن يطلب سميح من صابر أن يقدم رحاب قربان ويثبت ولاءه له وافق صابر وذهب إلى رحاب ويقول لها أنه يلبي طلبات سميح وانه هو الصح ويسير على خطى وطلب منها ان يذهبوا سوياً إلى سميح لطلب العفو منه وكانت المفاجأة عندما علمت رحاب بأن صابر قد يقتلها تنفيذاً لسميح فقالت رحاب سميح انت وعدتني انك تحميني فقال لها لا اتذكر وبعدها اقترب صابر بسيفه نحو رحاب لكن في لحظة وجه السيف تجاه سميح وبدأت المواجهة بينهم واستطاع صابر أن ينتصر ويجبس سميح لكن لاحظ صابر أنه مصاب وسقط على الأرض

وبعدها ظهرت مراسم الدفن والعزاء وسط حالة من الحزن الشديد على وجه الجميع، ومن بين الأشخاص ظهر شبيه سميح وهو يرتدي خاتم صابر ولكمن ملثم لكي لا يتعرف عليه أحد، وقبل ختام الحلقة مباشرةً ظهر شئ غريب أن هناك بريق من النور يتجه نحو قبر صابر وبعدها يظهر صابر داخل المقبر ويفتح عينه ويقول لا إله إلا الله وينتهي المسلسل وهذا دليل كبير على استكمال المسلسل وطرح موسم 5.