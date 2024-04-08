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كم الأسعار الآن.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

صورة رودي مصطفى رودي مصطفىمنذ 12 دقيقة
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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

في تحديث اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرار ملحوظ وفق لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات، تباينت آراء الكثير من الناس حول حركة سعر الدرهم الإماراتي في مقابل الجنيه المصري خلال هذه التعاملات اليومية، حيث تعتبر حركة العملات الدولية مؤشر هام يتلقى اهتمام الكثير من المتداولين والمستثمرين في الأسواق المالية، ويعكس استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرار نسبي في الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وله تأثير مباشر على عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلدين.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية

في تعاملات اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، شهدت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تباينًا واضحًا بين البنوك المصرية المختلفة. هذا التباين يعكس التفاعل المعقد بين العوامل الاقتصادية والسياسية والتنافسية التي تحكم أسعار العملات في الأسواق المالية.

أسعار الدرهم الإماراتي في بعض البنوك

  1. البنك المركزي المصري
    • الشراء: 12.82 جنيه
    • البيع: 12.86 جنيه
  2. البنك الأهلي المصري
    • الشراء: 12.84 جنيه
    • البيع: 12.86 جنيه
  3. بنك مصر
    • الشراء: 12.85 جنيه
    • البيع: 12.86 جنيه
  4. البنك التجاري الدولي
    • الشراء: 12.80 جنيه
    • البيع: 12.86 جنيه
  5. بنك القاهرة
    • الشراء: 12.85 جنيه
    • البيع: 12.86 جنيه
  6. العربي الأفريقي الدولي
    • الشراء: 12.66 جنيه
    • البيع: 12.88 جنيه
  7. بنك فيصل الإسلامي
    • الشراء: 12.80 جنيه
    • البيع: 12.85 جنيه
  8. بنك قطر الوطني
    • الشراء: 12.79 جنيه
    • البيع: 12.86 جنيه
  9. المصرف المتحد
    • الشراء: 12.56 جنيه
    • البيع: 12.85 جنيه
  10. مصرف أبو ظبي الإسلامي
    • الشراء: 12.84 جنيه
    • البيع: 12.87 جنيه
  11. بنك التعمير والإسكان
    • الشراء: 12.79 جنيه
    • البيع: 12.85 جنيه
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صورة رودي مصطفى رودي مصطفىمنذ 12 دقيقة
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