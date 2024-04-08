تردد قناة الراي الجديدة 2024 علي النايل سات Alrai TV

يبحث الكثير في الكويت عن تردد قناة الراي الجديدة 2024، لما تبثه القناة من محتوى يجذب المواطنين داخل الكويت وخارجها، حيث تمكن المشاهد من رؤية الأفلام والمسلسلات بجودة عالية، وتحتل القناة في الكويت شعبية كبيرة، لذا يريد المشاهدون التردد الجديد للقناة لمتابعة الأفلام، وسنتعرف في المقال عن كل ما يخص قناة الراي الكويتية، وكذلك البرامج التي ستبثها القناة خلال الأيام القادمة.

تردد قناة الراي الجديدة 2024

وبعد تغيير تردد قناة الراي الكويتية يرغب المواطنون في معرفة التردد الجديد، إذ تقدم القناة محتوى فريد ومتنوع لدى جمهور الوطن العربي، وتحتل القناة مكانة مميزة بين القنوات الكويتية لعرضها أفضل البرامج الحصرية والمميزة عندها، ولمن يرغب في تنزيل القناة على نايل السات عليه القيام بالخطوات التالية:

قم بضبط التردد على 11765 على قمر نايل سات.

أما معدل الترميز هو 27500.

وسيكون الاستقطاب أفقي.

والتصحيح 5/6.

ما هى برامج قناة الراي الجديدة 2024؟

وكشفت قناة الراي الجديدة عن البرامج التي ستبثها خلال الفترة المقبلة، والتي تشتمل على الآتي:

برنامج مع بوشعيل الموسم الثالث.

برنامج بالحفظ والصون.

برنامج كاش مع النبهان الموسم السادس.

برنامج شكو ماركو الموسم الثاني.

برنامج طبيب الديوانية.

برنامج خير أهلي الموسم الثاني.

برنامج نور وأعلام.

برنامج سِيَر وعِبَر.

ما هي قناة الراي الكويتية؟

تبث قناة الراي من دولة الكويت منذ ما يقرب من 16 عامًا فأكثر، حتى نالت على مكانة كبيرة بها في مجال الإعلام، واستطاعت أن تحصل على مقعد للمنافسة بينها وبين القنوات الأخرى الكويتية في وقت صغير، نتيجة جهودها المبذولة لجذب انظار المشاهدين لها، إذا تهدف القناة إلى تقديم محتوى متنوع لجمهورها من الأفلام والبرامج والدراما، كما أنه يمكن للمشاهد الاستمتاع بجودة عالية لرؤية الأفلام، وهى تبث طوال اليوم لا ينقطع عنها الإرسال.