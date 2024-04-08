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بطاقات تهنئة عيد الفطر المبارك 2024/1445 أجمل رسائل وعبارات وصور تهاني العيد
رسائل وعبارات وصور تهاني العيد
مع اقتراب الأيام والساعات من الوصول إلى عيد الفطر المبارك، يتزايد الشوق والفرح في قلوب الناس، حيث ينتظرون هذه المناسبة السامية بشغف وترقب، إنها فرصة لتبادل التهاني والأماني بين الأحبة والأصدقاء، وللمشاركة في فرحة العيد التي تعبر عن البهجة الروحية والتراث الديني للمسلمين في جميع أنحاء العالم، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بتوفير إليكم مجموعة من صور وخلفيات يمكنك تبادلها مع الأصدقاء وعمل خلفيات وصور شخصية للتهاني بالعيد وتبادل التهاني بين الأحباب والاصدقاء.
بطاقات تهنئة عيد الفطر
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برقيات تهاني عيد الفطر المبارك
- تحييكم أجمل التهاني وأرق الأماني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فكل عام وأنتم بخير وسعادة، وبهذه اللحظة المميزة، أتمنى لكم قلوبًا تتقرب إلى الله، وأوقاتًا مليئة بالسرور والنعم. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
- باقة من التهاني والدعوات الصادقة تتفع إليكم في هذا اليوم المبارك، فكل عام وأنتم بألف خير وفرحة، ومن قلب مليء بالمحبة أتمنى لكم عيداً سعيداً، وأياماً مليئة بالسعادة والتوفيق.
- بعد شهر من الصوم والتقرب إلى الله، يحل علينا عيد الفطر المبارك ليمنحنا فرصة للتلاقي والتراحب، فأتقدم بأجمل التهاني وأعذب الأماني، متمنياً لكم عيداً سعيداً وأوقاتاً مليئة بالفرح والسرور.
- في هذه المناسبة السعيدة، أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، مع كل الود والمحبة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ويعيده علينا بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير وعافية وسعادة.
- أمامنا يوم جديد يعلن قدوم عيد الفطر المبارك، فلنستقبله بقلوب ملؤها الفرح والسرور، ولنعبر عن أطيب التمنيات والتهاني لأحبتنا وأصدقائنا عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
- في ظل جو الفرح والبهجة الذي يملأ قلوبنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتقدم إليكم بأسمى التهاني وأصدق التمنيات، سائلة الله أن يجعله عيدًا مباركًا عليكم وعلى عائلاتكم، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات.