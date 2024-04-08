“جددها قبل الإيقاف”.. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 بالخطوات والشروط المطلوبة للتجديد “anem.dz”

يهتم العديد من المواطنين في الجزائر بمعرفة رابط تجديد منحة البطالة، وتقدم الحكومة الجزائرية لمواطنيها العاطلين عن العديد من المنح وذلك من أجل مساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة من كافة جوانبها الاجتماعية والتعليمية والصحية ومن أهم هذه المنح منحة البطالة التي يستفاد منها الكثير من الأفراد الذين يتساءلون عن خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا اليوم بالإضافة إلى شروط تجديد المنحة.

تجديد منحة البطالة في الجزائر

حتى يتمكن العاطلين عن العمل بدولة الجزائر القيام بتجديد منحة البطالة في الجزائر الكترونيا فإنه يجب عليهم تطبيق الخطوات التالية:

يقوم المواطن تسجيل الدخول أولا على الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

من بين الاختيارات المتاحة يقوم المواطن اختيار خانة تجديد البطالة.

يدرج المواطن بعد ذلك كل من اسم المستخدم وكلمة المرور وذلك بهدف إتمام عملية تسجيل الدخول.

يقدم المواطن جميع الأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

ينقر المواطن بعد ذلك على خانة تجديد منحة البطالة.

لابد أن يقوم المواطن التأكد من تجديد المنحة مرة ثانية.

شروط تجديد منحة البطالة

حددت الحكومة الجزائرية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين تجديد المنحة والتي جاءت على النحو التالي: