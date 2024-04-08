زي الجاهزة وأحلى.. طريقه عمل الغريبة الهشه الناعمة حتى لو كنتي مبتدئة

بكل سهولة طريقة عمل الغريبة الهشة حيث أن في الوقت الذي يلوح فيه عيد الفطر على الأفق، يبدأ الكثير من الناس في البحث عن الوصفات الشهية لإعداد الغريبة، وهي من الحلويات التقليدية التي تزين موائد العيد، والتي تستمتع بها العائلات طيلة أيام الاحتفال، ويميل العديد إلى صنع هذه الحلوى الفاخرة في المنزل كتعبير عن البهجة بمقدم العيد، وللغريبة مكانة خاصة بين الحلويات نظرا لمذاقها الفريد وقوامها الذي يذوب في الفم.

طريقة عمل الغريبة الهشة

تحظى الغريبة بشعبية كبيرة في عيد الفطر، وتتميز بقوامها الذي يذوب بلمسة اللسان، ما يجعلها مفضلة لدى الكثيرين، وتعد من الحلويات البسيطة التي يسهل إعدادها في المنزل، وتعتبر تحضيرها تقليديا يضفي المزيد من الفرح على الاحتفالات بالعيد، إليك المكونات اللازمة لصنع الغريبة بقوامها الناعم والهش:

أربعة أكواب من الدقيق الناعم.

كوب واحد من السكر.

كوبان من السمنة، يفضل أن تكون بجودة عالية.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة.

خطوات إعداد الغريبة بمنزلك

إعداد الغريبة في المنزل يتم بخطوات بسيطة وسهلة، تضمن لك الحصول على حلوى ذات ملمس هش وناعم، إليك طريقة عمل الغريبة الهشة:

ابدأي بخفق السمن حتى يصبح لونه فاتح ويقترب من الأبيض، مما يسهم في جعل الغريبة ناعمة.

أثناء الخفق، أضيفي السكر تدريجيا إلى الخليط.

قومي بإضافة الدقيق بالتدريج واستمري في العجن حتى تمتزج المكونات جيدا.

أضيفي بياض البيض للعجين، ما يعطي الغريبة قوام مرن وهش.

شكلي العجين على هيئة كرات صغيرة وضغطي عليها بخفة، ثم زيني كل قطعة بالمكسرات.

رصي العجينة على صينية مبطنة بورق الزبدة واخبزيها في فرن مسبق الإحماء.

اتركي الغريبة حتى تنضج تماما قبل إخراجها من الفرن.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تحضير الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم، مضيفة لمسة من الفرح واللذة إلى احتفالات عيد الفطر مع عائلتك وأحبائك.