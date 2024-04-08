طريقة عمل بسكويت العيد الهش بأقل التكاليف وزي المحلات دايب وجميل

بكل سهولة طريقة عمل البسكويت حيث يفضل العديد من الناس تناول البسكويت كأحد أشهى الأطباق خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ولهذا السبب، تجد العديد من ربات البيوت يبحثن عن الطريقة المثالية لإعداد البسكويت على طريقة المحلات بكميات تحضر بسهولة وبمكونات متوفرة غالبا في المنزل.

طريقة عمل البسكويت

وتبرز طريقة إعداد البسكويت على طريقة المحلات بالكيلو كواحدة من الوصفات التي يسهل تحضيرها في المنزل، ونقدم لكم فيما يلي خطواتها التي شاركتها الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها “على قد الإيد” على شاشة “سي بي سي سفرة”.

طريقة إعداد البسكويت على طريقة المحلات بالكيلو

3 أكواب من الدقيق

ثلاثة أرباع كوب من السكر البودرة

ثلاثة أرباع كوب من السمنة

2 بيضة

فانيليا

ملعقة كبيرة من النشادر

ربع كوب من اللبن

ربع كوب من عصير البرتقال

بشر برتقال

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة ملح

خطوات التحضير

ابدئي بخلط السمنة مع السكر، ثم أضيفي الفانيليا والبيض.

اخلطي النشادر والدقيق والبيكنج باودر مع رشة الملح.

أضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق.

امزجي بشر وعصير البرتقال مع اللبن وأضيفيهم إلى الخليط.

شكلي العجين على هيئة أصابع البسكويت، وضعيها في صينية قبل إدخالها الفرن حتى تنضج تماما، ثم قدميها.

طريقة إعداد بسكويت العيد الفاخر

2 كوب من الدقيق

100 جرام من الزبدة

كوب من السكر

صفار بيضة واحدة

فانيليا

بياض بيضة واحدة

مربى

مكسرات مجروشة

شوكولاتة قابلة للدهن

خطوات التحضير

بعد معرفنك مكونات تحضير البسكويت إليك طريقة عمل البسكويت.