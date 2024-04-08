على طريقة جدتي .. خطوات وطريقة عمل كحك العيد الدايب بأقل التكاليف

بكل يسر طريقة عمل كحك العيد الدايب حيث يتألق كحك العيد الدايب كواحدة من ألمع الجواهر في تاج الحلويات التقليدية التي تزخر بها موائدنا العربية، محتل مكانة خاصة في قلوب الصغار والكبار على حد سواء، ويشكل هذا النوع من الكحك رمز للبهجة والاحتفال، حيث تعود جذوره إلى عمق التاريخ، مرتبط ارتباط وثيق بالأفراح والمناسبات في العالم العربي، وفي مصر، يحظى الكحك بأهمية كبيرة خلال عيد الفطر، إذ تعج المنازل بأجواء من السعادة والتواصل الأسري والاجتماعي أثناء تحضيره وتناوله، اليوم، سنخطو خطوة بخطوة لاستكشاف أسرار إعداد كحك العيد الدايب ونقل هذه التقاليد العريقة إلى موائدنا.

طريقة عمل كحك العيد الدايب

لتحضير كحك العيد بالدايب الشهي والمثالي، تتبعي الخطوات الآتية بعناية:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض الناعم.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ملعقتان صغيرتان من بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ثلاث بيضات.

نصف كوب من الحليب الطازج.

رشة ملح ناعم.

خطوات التحضير

ابدئي بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، اخلطي البيض والسكر جيدا حتى تحصلي على قوام خفيف ورغوي.

أضيفي الزبدة المذابة إلى الخليط، مع استمرار الخفق.

ثم، أضيفي الفانيليا وامزجي جميع المكونات جيدا.

بعدها، أضيفي الدقيق، بيكنج باودر ورشة الملح إلى الخليط، وقومي بالخلط حتى تتجانس المكونات.

صبي الحليب تدريجيا أثناء الخلط للحصول على عجينة متجانسة وناعمة.

جهزي قالب الكحك بدهنه بالزبدة ورشه بقليل من الدقيق.

اسكبي العجينة في القالب وضعيه في الفرن.

اخبزي الكحك لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

أخرجي الكحك من الفرن ودعيه يبرد قليلا قبل التقديم.

نصائح مهمة لضمان النجاح

بعد معرفتك طريقة عمل كحك العيد الدايب إليك بعض النصائح لضمان النجاح.