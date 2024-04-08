طريقة عمل المعمول الطري والجميل .. أبهري ولادك بأقل التكاليف في العيد
وصفة معمول العيد هش وطري زي الجاهزة بالظبط
بكل يسر طريقة عمل المعمول الهش حيث يعتبر المعمول بالسميد جوهرة الحلويات التراثية التي تزهو بها موائد عيد الفطر، إذ يحظى بمكانة خاصة لمذاقه الفريد وطابعه الاحتفالي، وعلى الرغم من تعدد تسمياته واختلاف أشكاله، ويبقى المعمول بنكهته الواحدة، متميز ومحبوب لدى الجميع، إن تحضيره يتسم بالدقة والسهولة، مما يجعل من الممكن تقديمه بكلفة زهيدة وبخطوات يسيرة سنوضحها لكم في هذا المقال.
طريقة عمل المعمول المثالي
استعدي لإبهار ضيوفك بالمعمول ذو الطعم الرائع والنكهة الاستثنائية، المفضل لدى الكثيرين، باستخدام المكونات التالية لتحضير المعمول بالسميد:
- كوبان من السميد.
- كوب من الزبدة.
- ملعقة من القرفة.
- رشة ملح.
- كوب من الماء.
- تمر للحشو.
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خطوات تحضير المعمول بالسميد
في زمننا الحاضر، تتجمع العائلات لتشارك في صنع المعمول بالسميد، أحد أروع الأطايب، بنكهة وطعم لا يقاوم، وهذه الوصفة البسيطة ستمكنك من إعداد كميات وفيرة من المعمول في منزلك، مما يوفر عليك تكلفة شرائه بأسعاره المرتفعة هذا العام، إليك طريقة عمل المعمول المثالي الشهي:
- أولا، في وعاء كبير، امزج السميد والقرفة، ثم أضف الزبدة بكمية وافرة لتحصل على عجينة لينة.
- اترك العجينة جانبا لمدة نصف ساعة لترتاح.
- بعدها، أضف إلى العجينة باقي المكونات، الحليب والدقيق، واخلطهم مجددا.
- خذ قطعة صغيرة من العجين، احشها بالتمر أو بأي حشوة أخرى تفضلها، كحشوة الملبن أو العجوة بالمكسرات.
- أغلق العجينة جيدا من كل الجوانب، وضعها في صينية، ثم غطها واتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.
- قبل البدء بالخبز، تأكد من تسخين الفرن مسبقا لمدة نصف ساعة على الأقل.
- اخبز المعمول في الفرن حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم اتركه ليبرد.
- للتزيين، رش عليه كمية وافرة من السكر البودرة لإضافة نكهة وطعم مميزين.