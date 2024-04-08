“موجة ارتفاع تواصل اشتعالها”..أسعار الذهب في العراق تسجيل مستوى قياسي جديد مع توقعات بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة

سجلت أسعار الذهب في العراق ارتفاع ملحوظ يوم الإثنين، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، وذلك في ظل تزايد توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقرر خفض أسعار الفائدة هذا العام، هذا الارتفاع جاء رغم الزيادة الطفيفة في التقرير الأخير عن التضخم الرئيسي.

ارتفاع أسعار الذهب في العراق

سجلت أسعار الذهب في العراق ارتفاع مستمر خلال العام الحالي، مع إقبال كبير على شرائه، في ظل إشارات من البنك المركزي الأميركي حول احتمال تخفيف شروط الائتمان، وبلغ سعر الذهب مستوى مرتفع جديد عند 1.5% إلى 2326.93 دولار للأونصة يوم الإثنين، وصعودة في العقود الأمريكية الآجلة 1.7% إلى 2347.30 دولار.

وفي سياق متصل، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس على أساسه الاحتياطي الفدرالي التضخم، ارتفاع طفيف على أساس سنوي في شهر آذار/مارس مقارنة بشهر شباط/فبراير.

أسعار الذهب في العراق

نوع الذهب السعر بالدينار السعر بالدولار عيار 24 96,404 دينار 73.65 دولار عيار 21 84,356 دينار 64.44 دولار عيار 18 72,304 دينار 55.24 دولار أوقية 2,998,168 دينار 2,290 دولار كيلو 96,404,105 دينار 73,647 دولار

بيانات التضخم وتصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي

أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أن التقرير الأخير يتماشى إلى حد كبير مع توقعات البنك المركزي، مشيرا إلى أن الصناع القرار يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة على المدى الطويل.

وأوضح باول أن بيانات التضخم الأخيرة، على الرغم من أنها كانت أعلى من المتوقع، إلا أن أرقام شهر شباط/فبراير كانت بالتأكيد أكثر توافقا مع تطلعات البنك المركزي.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على أسعار الذهب في العراق

على الرغم من البيانات الأخيرة حول التضخم، يظهر أن توقعات المتداولين بخصوص خفض أسعار الفائدة في شهر حزيران/يونيو لم تتأثر كثيرا، على الرغم من تحذيرات باول من عدم احتمالية العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.