“اعرف الشروط وضيفهم”.. كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 والأوراق والشروط المطلوبة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للعديد من مواطني جمهورية مصر العربية الذين يمتلكون البطاقات التموينية إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الأمر الذي جعل الكثير من حاملي البطاقات التموينية يريدون معرفة خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 والشروط والأوراق المطلوبة وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة في هذا المقال.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

تمثلت خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يلي:

في البداية يذهب المواطن الى رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين.

يتم الضغط بعد ذلك على تسجيل حساب جديد وذلك في حاله عدم امتلاك المواطن حساب بالفعل.

يختار المواطن من بين الخدمات المتاحة خدمات التموين.

يتم اختيار خانة إضافة مواليد جدد.

يسجل المواطن بعد ذلك البيانات المطلوبة بالإضافة إلى عدد الأفراد التي تتكون منها الأسرة.

يسجل المواطن اسم المولود الذي يرغب في إضافة إلى بطاقة التموين.

يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالطفل.

ينقر المواطن بعد ذلك على خيار إضافة ابن أو ابنة.

الأوراق المطلوبة لاضافة المواليد الجدد

هناك بعض الأوراق التي يجب على الأفراد إحضارها من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهذه الأوراق هي كما يلي:

إقرار من مكتب التموين بالبيانات.

نسخة من شهادة ميلاد الأطفال.

نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالاب وبطاقة التموين.

إذا كان الأب متوفى فإنه يجب على الأم إحضار ما يثبت ذلك.

نسخة من بطاقة معاش تكافل وكرامة أو بطاقة معاش التكافل الاجتماعي.

شروط إضافة المواليد الجدد

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهذه الشروط تمثلت فيما يلي: