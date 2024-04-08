أسرا عمل البيتي فور الجاهز في البيت .. سر نجاح البيتي فور محدش هيقولك عليها

طريقة عمل البيتي فور الجاهز بكل يسر لأن في هذه الأيام، يزداد الإقبال والاهتمام من قِبل العديد من الأفراد حول كيفية إعداد البيتيفور على طريقة الشيف هالة، وهي واحدة من الطهاة البارزين الذين يشتهرون بتقديم وصفات مميزة وشهية تلقى رواج واسع بين المتابعين وعشاق الطبخ، ويحتل البيتيفور مكانة خاصة بين مختلف أنواع المعجنات خصوصا في احتفالات عيد الفطر، ونود من خلال منصتنا الإخبارية أن نشارككم بأسلوب مبسط طريقة ومكونات إعداد البيتيفور.

طريقة عمل البيتي فور الجاهز

مع الاهتمام المتزايد حول أفضل طريقة لصنع البيتيفور على غرار الشيف هالة، وهو من المعجنات الرائعة التي لا غنى عنها في عيد الفطر إلى جانب الكعك والبسكويت، يمكنك تجهيز المكونات الآتية لإعداد البيتيفور:

زبدة

سكر بودرة

دقيق أبيض

بيض

فانيليا

أسرار عمل البيتيفور وفقا لتوجيهات الشيف هالة

أولا، ابدئي بخلط السكر البودر مع الزبدة باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي للحصول على خليط كريمي، يمكنك

بعد ذلك إضافة البيض والفانيليا إلى الخليط مع الدقيق ومزجهم جيد حتى تحصلي على عجينة متجانسة، ثم ضعي العجينة في كيس الحلواني استعداد للشكل النهائي.

تليها خطوة تشكيل البيتيفور على ورق زبدة في الصينية وإدخالها الفرن حتى تنضج تماما، ومن ثم يمكن تزيينها بالمربى أو الشوكولاتة أو الكريمة أو الفستق حسب الذوق.

مقادير البيتيفور بالشوكولاته

سمنة

دقيق

كاكاو

ملح

سكر

بودرة

جوز هند

فول سوداني

بيضتان

فانيليا

مربى

شوكولاتة ذائبة

فورماسيل

إجراءات تحضير البيتيفور بالشوكولاته

بعد معرفتك الإرشادات والمقادير إليك طريقة عمل البيتي فور الجاهز: