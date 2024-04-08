“ارتفاع مفاجيء غير متوقع”.. أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي

أظهرت البيانات الخاصة بالصرافة تغير جديد في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث ارتفعت قيمته خلال تعاملات اليوم، وفي تفاصيل أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، سجل سعر الدولار الأمريكي 147450 دينار عراقي، وذلك وسط تعاملات البنوك المحلية والأجنبية بالعراق، تعتبر هذه الزيادة تطور جديد يلفت الأنظار، وتزيد من تحديات السوق المالية في البلاد.

أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعا في بورصات العاصمة بغداد وأيضا في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق السوق للتداولات، ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفعت أسعار الدولار لتسجل 147450 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، وتأتي أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بعدما كانت الأسعار صباح اليوم عند مستوى 147100 دينار لكل 100 دولار.

تحويل الدولار الأمريكي إلى الدينار العراقي بسعر الصرف 147450

لحساب القيمة بالعملة المحلية (دينار عراقي) بالنسبة لكل دولار أمريكي بسعر 147450 دينار عراقي، يمكنك استخدام النسبة التالية:

قيمة بالدينار العراقي=عدد الدولارات×سعر الصرف لكل دولارقيمة بالدينار العراقي=عدد الدولارات×سعر الصرف لكل دولار

الدولار الأمريكي (USD) الدينار العراقي (IQD) 100 147,450 200 294,900 300 442,350 400 589,800 500 737,250 600 884,700 700 1,032,150 800 1,179,600 900 1,327,050 1000 1,474,500

أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد

شهدت أسعار الصرف ارتفاعا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

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أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أربيل

في أربيل، شهدت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، حيث وصل سعر البيع إلى 147300 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار.