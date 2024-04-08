متاح الآن..  الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإطلاق مسابقة المعلمين بهدف توفير فرص عمل ثابتة للخريجين والحد من مستوى البطالة في البلاد، ولكن للتقديم في هذه المسابقة، يتعين على المتقدمين الالتزام بمجموعة من الشروط والمتطلبات، في هذا المقال، سنوضح الشروط المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم 2024، بالإضافة إلى التخصصات المطلوبة.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم لعام 2024

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب على المتقدمين توافرها للتسجيل في مسابقة التعليم لهذا العام. تشمل هذه الشروط:

حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في كليات التربية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية.

ينبغي على المتقدم أن يتمتع بأخلاق حسنة وسلوك مهني.

اجتياز جميع المقابلات والاختبارات المحددة من قبل الوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

للاطلاع على نتيجة مسابقة التربية والتعليم، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم. اختر خيار الوظائف من القائمة الموجودة على الموقع. بعد ذلك، ابحث عن خانة “استعلام عن نتيجة المسابقة” وانقر عليها. قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس أو رقم الهوية. اضغط على زر “استعلام” وانتظر حتى تظهر النتيجة على الشاشة.

التخصصات المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من التخصصات المؤهلة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم، وتشمل: