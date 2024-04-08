ما هو مقدار زكاة الفطر لعام 2024 بالعراق؟ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحدد القيمة ومن هي الفئات المستحقة للزكاة

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المعظم يتساءل العديد من مواطني دولة العراق عن مقدار زكاة الفطر لعام 2024 بالعراق الأمر الذي جعل وزارة الأوقاف والمجالس العلمية تقوم بالإجابة على هذا السؤال موضحة مقدار الزكاة هذا العام وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا اليوم بالإضافة إلى موعد إخراجها والفئات المستحقة للزكاة.

مقدار زكاة الفطر لعام 2024 بالعراق

أعلنت كل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية مقدار زكاة الفطر لعام 2024 بالعراق وذلك بعد أن تساءل العديد من الأفراد عن مقدارها، حيث أوضحت الوزارة أن مقدار زكاة عيد الفطر هذا العام بلغت 3000 دينار عراقي لكل فرد مسلم.

الفئات المستحقة لزكاة عيد الفطر

يريد عدد كبير من الأفراد معرفة الفئات التي تستحق الحصول على زكاة الفطر حيث أوضحت وزارة الأوقاف أن الله عز وجل وضح في كتابه المقدس الفئات التي تستحق أن تحصل على زكاة عيد الفطر والتي جاءت على النحو التالي:

الفقير وهو الفرد الذي ليس لدية ما يكفيك من أجل تلبية ما يحتاج إليه.

العاملون على جمع وتوزيع الزكاة.

الأسرى والعبيد.

الغارمون وهم الأفراد الذين عليهم ديون لا يستطيعون تسديدها.

المجاهدون وهم الأفراد الذين يحاربون في سبيل الله.

ابن السبيل وهو الشخص المسافر بعيد عن بلده الذي ليس لدية ما يكفيه للعودة إلى دياره.

موعد إخراج زكاة عيد الفطر

قامت وزارة الأوقاف العراقية توضيح موعد إخراج زكاة عيد الفطر مؤكدة بأن زكاة عيد الفطر يجوز إخراجها شرعا بداية من اليوم الأول من شهر رمضان حتى قبل صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لما ورد عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.