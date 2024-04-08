حمّل صور وخليفات تهنئة العيد بحجم كبير FULL HD لـ جميع الأجهزة وعبارات تهاني وبرقيات جديدة 2024

إليك صور وخلفيات وتهاني للعيد مميزة لا تفوتها حيث أن في العيد نكون في حاجه إلى منشورات وخلفيات وبطاقات تبريكات عيد الفطر السعيد، تحيات العيد، ورسائل عيد الفطر حديثة ومباركات لعيد الفطر المجيد، مع أطيب الأمنيات بدوام الصحة والسعادة، ومنشورات مفعمة بالأماني، العبارات والكلمات المعبرة عن القلب، على بطاقات تزينها أجمل الرسائل وصور التهنئة بعيد الفطر، وعبارات تخص عيد الفطر الذي يحتل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، إذ يأتي بعد شهر رمضان مباشرة.

صور وخلفيات وتهاني للعيد مميزة لا تفوتها

بأسلوب رفيع وعبارات محببة وبسيطة، يسعى المسلمون لتبادل التهاني والمباركات، آملين أن يكون هذا العيد أفضل من سابقه في الأعوام الماضية، هذا المقال يقدم بعض العبارات النموذجية لبطاقات التهنئة بالعيد.

رسائل عيد الفطر

عيد مبارك ملئ بالسعادة لك ولعائلتك الكريمة.. أدعو الله أن يبقي صداقتنا ثمينة في قلوبنا.

يا صديقي العزيز.. أتمنى لك عيد فطر سعيد ملئ بالبركات، وكل عام وأنت تزداد قرباً من الله.

في كل عام، أسأل الله أن يقبل كل أعمالك الصالحة ويهديك إلى كل ما هو خير.. عيد فطر مبارك.

صباحك مضيء بوجودك في حياتي يا غالي.. أتمنى لك عيداً مباركاً سعيداً، وأن تبقى دائماً قريباً من الله.

تعاود الأيام وتدور الشهور، ويأتي العيد مجدداً، فأدعو الله العظيم أن يعيده علينا باليمن والبركات يا صاحبي.

صباحك معطر بالورد والعود، يا صديقي الغالي، كل عام وأنت بخير، وأتطلع لقضاء المزيد من الأعوام والأعياد بجانبك.

يا رفيقي العزيز، أدعو الله أن أراك في أفضل حال.. تقبل تهاني بعيد الفطر المبارك.. كل عام وأنت أقرب إلى الله.

بأجمل نسمات العطور وألوان الزهور الزاهية نبعث لكم أطيب الأماني بعيد سعيد.

قبل الكل نبارك لكم، وبالخير نذكركم، وعيد مبارك نتمناه لنا ولكم.

كل عيد وأنت سائر على درب الخير، والابتسامة لا تغادر محياك، وجنة الخلد مأواك.

أجمل التحيات وأعذب الكلمات وأصدق التهاني نرسلها لكم بمناسبة العيد، مع أطيب الأماني وأرق السلام.

بعبق العود ونفحات البخور، ومع كل رشة عطر، نبارك لكم قدوم عيد الفطر السعيد.

أروع صور عيد الفطر بدقة عالية