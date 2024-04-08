وزارة المالية الاتحادية تُطلق تمويلات رواتب منتسبي المؤسسات الأمنية في إقليم كوردستان

أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الاثنين الموافق 8 نيسان 2024، عن إطلاق تمويلات رواتب منتسبي المؤسسات الأمنية في إقليم كوردستان لشهر شباط، وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أنه في إطار إجراءات تمويل رواتب الإقليم وفقا لقرار المحكمة الاتحادية، قامت دائرة المحاسبة في الوزارة بإطلاق تمويل الرواتب المتبقية لمنتسبي المؤسسات الأمنية في الإقليم لشهر شباط.

إطلاق تمويلات رواتب المؤسسات الأمنية في كوردستان

وزارة المالية تطلق تمويل رواتب المؤسسات الأمنية في إقليم كوردستان وفقا للقرارات القانونية، حيث أوضح بيان صادر عن وزارة المالية الاتحادية أنه تم إطلاق تمويل رواتب منتسبي المؤسسات الأمنية في إقليم كوردستان لشهر شباط، وذلك وفقا لما ورد في كتاب دائرة المحاسبة المرقم ٩١٣٣ في ٢٠٢٤/٤/٨، بعد استيفاء جميع المتطلبات المتبعة في تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، واستنادا إلى ما جاء في كتب ديوان الرقابة المالية المرقمة ٨٤٢٢ في ٢٠٢٤/٣/٢٨ و٨٦٧٠ في ٢٠٢٤/٤/١.

وقد أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، التوصل إلى حل مناسب مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم بعد مساعي حثيثة وجهودٍمكثفة، هذا وقد شكر بارزاني رئيس الوزراء العراقي والقوى والأطراف السياسية التي ساعدت على تجاوز العقبات، مشيرا إلى توزيع رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر المبارك.

تخصيص رواتب الموظفين في إقليم كوردستان

أعلن مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، في بيان له: “بفضل الله تعالى وبالإرادة الصلبة لمواطنينا الأحبة، توصلنا إلى حل مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كوردستان، وذلك بعد مساعي حثيثة وجهود مكثفة بذلها فريق حكومة إقليم كوردستان بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية”.

وأضاف: “أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لرئيس الوزراء الاتحادي السيد محمد شياع السوداني، ولجميع القوى والأطراف التي ساندتنا ودعمتنا من أجل تجاوز هذه العقبات والمعوقات معا”.