“أسعار الأعلاف اليوم بالأسواق” سعر طن الذرة الصفراء اليوم الاثنين 8 أبريل 2024

يتم البحث يوميا عن سعر الذرة اليوم من قبل التجار والمستهلكين الفترة الحالية علي سعر طن الذرة الصفراء اليوم الاحد الموافق الاثنين 8 من شهر ابريل لعام 2024، حيث سجل سعر طن الذرة اليوم انخفاض جديد، وهو الأمر الذي جعل المواطنين في حالة كبيرة من السعادة الشديدة جدا، وتشهد ايضا اسعار الاعلاف استقرار تام خصوصا بعد استقرار سعر الذرة وننشر لكم من موقع البديل السعر النهائي عن سعر الذرة اليوم.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

و من خلال موقعنا الاخباري بلد نيوز و في هذا المقال سوف نعرض لكم انواع الذرة الصفراء و انواعها اليوم الاثنين 8 ابريل 2024 في مصر، و جاء سعر الذرة الصفراء علي النحو التالي:

بلغت الذرة الصفراء الارجنتيني اليوم الاثنين 8 بسعر يصل قيمته الي 12 الف و 600 جنيه مصري للطن الواحد في مصر.

بلغت الذرة الصفراء البرازيلي اليوم الاثنين 8 بسعر يصل قيمته الي 12 الف و 600 جنيه مصري للطن الواحد في مصر.

بلغت الذرة الكورن فلاك الارجنتيني اليوم الاثنين 8 بسعر يصل قيمته الي 13 الف و 200 جنيه مصري للطن الواحد في مصر.

بلغت الذرة الصفراء التركي اليوم الاثنين 8 بسعر يصل قيمته الي 13 الف و 200 جنيه مصري للطن الواحد في مصر.

بلغت الذرة الصفراء االاوكراني اليوم الاثنين 8 بسعر يصل قيمته الي 11 الف و 600 جنيه مصري للطن الواحد في مصر.

بلغت الذرة الصفراء المحلية اليوم الاثنين 8 بسعر يصل قيمته الي 13الف جنيه مصري للطن الواحد في مصر.

بلغت الذرة الصفراء الرفيعة اليوم الاثنين 8 بسعر يصل قيمته الي 16 الف و 700 جنيه مصري للطن الواحد في مصر.

بلغت الذرة الصفراء العويجة اليوم الاثنين 8 بسعر يصل قيمته الي 16 الف و 700 جنيه مصري للطن الواحد في مصر.

سعر الذرة البيضاء في مصر