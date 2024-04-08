ما هو مقدار زكاة الفطر في الجزائر لعام 2024 وفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية والأوقاف وموعد إخراجها وعلى من تجب الزكاة

يرغب عدد كبير من مواطني دولة الجزائر مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك معرفة مقدار زكاة الفطر لعام 2024 بالجزائر الأمر الذي جعل وزارة الشؤون الاجتماعية والأوقاف بالجزائر الإعلان عن قيمة الزكاة هذا العام وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة بالإضافة إلى توضيح كيفية إخراجها وموعد اخراجها.

مقدار زكاة الفطر لعام 2024 بالجزائر

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والأوقاف بدولة الجزائر الإعلان عن قيمة زكاة الفطر 2024 وذلك بعد أن تساءل العديد من الأشخاص عن مقدار زكاة الفطر لعام 2024 بالجزائر حيث أوضحت الوزارة أن زكاة الفطر هذا العام تقدر ب150 دينار جزائري وهو القيمة المتوسطة لمقدار 2 كيلو جرام من الطعام والقوت اليومي لمختلف الأشخاص في دولة الجزائر.

على من تجب زكاة الفطر

يتساءل الكثير من مواطني دولة الجزائر عن على من تجب زكاة الفطر حيث أنه تم الإعلان أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى يقوم المكلف إخراجها عن نفسه وعن من يعوله وذلك إذا كان يملك ما يزيد عن قوت يومه.

كيفية إخراج زكاة عيد الفطر بالجزائر

أعلنت وزارة الأوقاف بالجزائر عن كيفية إخراج زكاة الفطر مشيرة بأنه:

يستطيع المسلمين إخراج زكاة عيد الفطر المبارك بقيمة مخصصة من الحبوب أو جزء من دعم البلد الجزائرية.

يتمكن مواطني دولة الجزائر إخراج زكاة عيد الفطر على هيئة أموال نقدية وذلك من أجل مساعدة المساكين والفقراء.

موعد إخراج زكاة عيد الفطر بالجزائر

يريد العديد من الأفراد معرفة موعد إخراج زكاة الفطر لهذا أوضحت وزارة الأوقاف الجزائرية أن زكاة الفطر المبارك يتم إخراجها في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك حتى الليلة الأولى من عيد الفطر المبارك.