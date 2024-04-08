إنخفاض تاريخي محصلش.. سعر طن الذرة الصفراء اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 في الأسواق

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الإثنين الموافق 8 من شهر أبريل عام 2024، يسعى العديد من التجار والمستهلكين لمعرفة سعر طن الذرة الصفراء، حيث شهد السوق انخفاضًا جديدًا في سعره، مما أدى إلى فرحة كبيرة بين الناس، كما تستقر أسعار الأعلاف بشكل كامل بعد استقرار سعر الذرة.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الاثنين 8 أبريل

نقدم لزوار موقع البديل نظرة على سعر طن الذرة الصفراء اليوم في السوق المصرية وفي هذا السياق، يشير مصادرنا الخاصة إلى وجود استقرار كبير في الأسعار حاليًا، إليكم التفاصيل:

سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية في مصر وصل إلى 13200 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء البرازيلية في مصر أيضًا 13200 جنيه.

سعر طن الكورن فلاك الأرجنتيني في مصر اليوم 13200 جنيه.

سعر طن الذرة الروسية في مصر اليوم هو 11800 جنيه.

سعر طن الذرة الرومانية في مصر أيضًا 11800 جنيه.

سعر طن الذرة الأوكرانية في مصر كذلك 11800 جنيه.

سعر طن الذرة الأمريكية في مصر وصل إلى 13900 جنيه.

أما سعر الذرة الرفيعة والعويجة في مصر فوصل إلى 16400 جنيه.

سعر طن الذرة البيضاء اليوم