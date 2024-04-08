“هتدفع غرامتك كام ur.gov.iq”.. رابط تسديد غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق 2024 وطريقة الاستعلام وطرق الدفع

قامت الهيئة العامة للمرور بدولة العراق إصدار العديد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين والتي من بينها قرار دفع غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 عبر رابط منصة اور الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يرغبون معرفة خطوات دفع الغرامات المرورية عبر هذا الرابط وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة في هذا التقرير.

غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق 2024

يستطيع مواطني دولة العراق القيام بدفع غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 عبر رابط منصة اور بكل سهولة وذلك من خلال أجراء عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

يسجل المواطن اولا الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة اور.

يتم الضغط على خانة غرامات المرور.

يدخل المواطن رقم تسجيل السيارة.

يتم النقر على زر بحث.

سوف تظهر للمواطن نافذة جديدة تحتوي على جميع المخالفات المرورية المقيدة ضد السيارة.

إذا رغب المواطن التعرف على رقم السيارة الألماني فإنه يجب عليه الانتقال إلى قسم المرور الذي يوجد في المنطقة التابع لها.

طريقة دفع غرامات المرور العام بالرقم الألماني 2024

يستطيع الأفراد دفع غرامات المرور العام بالرقم الألماني 2024 إلكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية: