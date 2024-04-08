“رسمياً في هذا التوقيت”.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الخاص يبدأ من 6000 جنيه بداية من هذا الشهر

تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه مصري مسبقاً وذلك اعتبارا من شهر مايو 2024، وقد أعلن عن ذلك المجلس القومي للأجور في مصر، وهذا الإجراء جاء من أجل تحقيق مصلحة العاملين على مستوى الدولة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي يشهدها العالم وارتفاع الأسعار المفاجئ الذي أصابه العالم كله، من خلال ما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل عن هذا الموضوع.

الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه مصري للعاملين بالقطاع الخاص

تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد عن حرص الحكومة على تحقيق مصالح كلا من صاحب العمل والعاملين ايضا، حتي يتسنى لصاحب العمل تحقيق أعلى انتاجية وتحقيق حياة كريمة للعامل ايضا، حيث أنه تم الإعلان عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه في القطاع الخاص بدءاً من مايو 2024.

تطور الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص علي مدار الأعوام الماضية

مر الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بعدة ارتفاعات وتطورات خلال الأعوام الماضية ففي سنة 2022 قد تم تحديد الحد الأدني للأجور 2400 جنيه مصريا.

وفي عام 2023 تم رفع الحد الأدني للأجور إلي 2700 جنيها مصريا.

وفي يوليو لنفس العام 2023 تم رفع الحد الأدني للأجور إلي 3000 جنيها مصريا.

ووصل إلى 3500 جنيها مصريا في نفس العام ايضا.

وفي هذا العام سيصل الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيها مصريا.

المستثنين من الحد الأدنى للأجور

هناك بعض العاملين سيتم استثناءهم من الحد الأدنى للأجور، مثل العاملين في المشاريع متناهية الصغر التي يقل عددهم عن عشرة عاملين في المشروع الواحد، وسيتم فتح باب التظلمات والشكاوي بوزارة العمل من خلال لجنة التظلمات لمدة ثلاث شهور بعد صدور هذا القرار والعمل به.