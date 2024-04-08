“متشيلش هم وشوف المواعيد”.. توقيت عمل المخابز في عيد الفطر 2024 وتوضيح هام من وزارة التموين

يبحث العديد من المواطنين عن توقيت عمل المخابز أثناء عيد الفطر المبارك لسنة 2024 حيث أن الخبز شئ أساسي في يوم المواطن العادي ويحتاج إليه في كل وجبات الطعام تقريبا، وسيكون رغيف الخبز متواجد طوال أيام العيد دون انقطاع وذلك عن طريق مخابز العيش الخاصة ببيع الخبز المدعم للمواطن، أو عن طريق مخابز العيش الخاصة ببيع الخبز الحر للمواطنين، وذلك ف خطوة جيدة من وزارة التموين لسد احتياجات المواطن المصري من الخبز.

توقيت عمل المخابز في عيد الفطر 2024

أعلن ناصر ثابت وكيل أول بوزارة التموين بالقاهرة عن سير عمل المخابز التي تقوم ببيع العيش المدعم للمواطنين بشكل منتظم أثناء العيد من بداية أول يوم في العيد حتى نهاية اليوم الثالث من العيد من الساعة 5:00 صباحا حتي الساعة 5:00 مساء دون انقطاع عن العمل، وأشارت إلى أن مخابز العيش الحر سوف تكون متواجدة وبشكل قوي أثناء العيد وتعمل على مدار اليوم حيث تعمل 24 ساعة دون توقف وبشكل منتظم.

واشار ثابت أن بذلك سوف يعود جدول عمل المخابز لمواعيده التي كانت تسبق شهر رمضان المبارك، وأكد علي توافر رغيف العيش وبكميات كبيرة، وأن الدولة تسعي جاهدة في توفير رغيف عيش مدعم للمواطن المصري في أيام العيد وغيرها من الأيام علي مدار العام.

سعر رغيف العيش المصري

يهتم المواطنين بمعرفة سعر رغيف العيش المدعم بشكل مستمر، وهناك تخوفات من تغير سعر العيش ورفع الدعم من عليه، وهناك العديد من الإشاعات التي تتردد في هذا الإطار.

ولكنها مازالت مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأكد ناصر ثابت وكيل أول بوزارة التموين بالقاهرة أن الدولة لن تتوقف عن دعم رغيف العيش الذي سيظل سعره خمسة قروش فقط، حتى يستطيع كل مواطن الحصول عليه، ولإنه من السلع الأساسية في حياة محدودي الدخل ومن هم أقل منهم، ولن يكون هناك أي مساس بسعر رغيف العيش.