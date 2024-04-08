بشرى سارة لكل العراقيين..البنك المركزي العراقي يعلن عن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام تحت مسمى سندات إنجاز

تعلن وزارة المالية بالتعاون مع دائرة الدين العام والبنك المركزي العراقي عن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام تحت اسم سندات إنجاز، يأتي هذا الإصدار في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز قاعدة تمويلها ودعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في البلاد.

فئات سندات إنجاز الحكومية العراقية

تتوافر فئات مختلفة من السندات الحكومية العراقية في هذا الإصدار الجديد، حيث يمكن للمستثمرين اختيار بين سندات بقيمة 500,000 ألف دينار بأجل سنتين وفائدة سنوية تبلغ 6.5%، أو سندات بقيمة 1 مليون دينار بأجل 4 سنوات وفائدة سنوية تبلغ 8.5%.

ماهو تاريخ الاكتتاب

يشير تاريخ الاكتتاب المحدد من 15 نيسان 2024 إلى 15 آيار 2024 إلى فترة الفرصة المتاحة للمستثمرين للمشاركة في إصدارسندات إنجاز، وطريقة الاكتتاب تتمثل في تقديم طلبات الشراء إلى فروع المصارف المجازة، حيث يتم إرسال الطلب مع المبلغ المطلوب إلى البنك المركزي العراقي عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS، وتقديم إيصال يستخدم كمرجع لاستلام السند خلال فترة تقدر بأسبوع، هذه السندات تعتبر فرصة استثمارية موثوقة تقدم عوائد مضمونة وتساهم في دعم مشاريع التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق.

نوع السندات سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي.

استثمر في مستقبلك مع إصدار سندات إنجاز الحكومة العراقية

ندعو جميع المواطنين والمستثمرين والشركات إلى المشاركة في إصدار سندات إنجاز المهم من السندات الحكومية، والذي يعكس ثقة الحكومة في الاقتصاد العراقي ويوفر فرص للتمويل والاستثمار في مشاريع النمو والتنمية، تداول في سوق الأوراق المالية، تتوفر السندات المطروحة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، مما يتيح للمستثمرين فرصة الشراء والبيع بسهولة ويسر.

إصدار جديد لسندات إنجاز فرصة للاكتتاب العام في العراق