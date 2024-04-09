لو لسة معملتيش انجزي…طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير 2024+اعمليها دلوقتي في 4 ساعات

طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير، مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك يتساءل الكثير من المواطنين عن طرق عمل الحلويات الخاصة بالعيد، حيث أن جميع الأمهات يبحثون عن أسهل الطرق لعمل تلك الوصفات لكي يتم تناولها في العيد ويفرح بها الأطفال والكبار، ولهذا فإننا سنعرض لكم اليوم في هذا المقال طريقة عمل البيتيفور الرائع بطريقة سهلة ويسيرة لكي تكون هذه الوصفة ضمن تحضيرات العيد.

طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير

تبحث جميع النساء في هذه الفترة عن أسهل وأسرع طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير، حيث أن البيتيفور من أحد أهم أصناف الحلويات المميزة التي يتم تناولها في عيد الفطر، فهناك العديد من الأطفال وأيضًا الكبار الذين يحبون تناول البيتيفور وخاصةً البيتيفور المنزلي، فهذا النوع من الحلويات عند تحضيره في المنزل يكون له طعم مميز وخاص، ولهذا فإننا سنتعرف سويًا على طريقة عمله وأيضًا المقادير الخاصة به.

مقادير عمل البيتيفور

لكي تستطيع كل أم أن تقوم بعمل البيتيفور في المنزل يجب عليها أولًا أن تقوم بتحضير المقادير الخاصة بالبيتيفور، فمن ضمن تلك المقادير:

دقيق أبيض بمقدار كوب واحد.

زبدة بمقار كوب واحد.

سكر مطحون بمقدار نصف كوب.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

باكينج بودر بمقدار ملعقة صغيرة.

صفار بيض بمقدار صفارتين.

مربى حسب الرغبة للتزيين.

شوكولاتة حسب الرغبة للتزيين.

طريقة عمل البيتيفور

بعد أن يتم تحضير جميع المكونات السابقة فإنه يتم إتباع الخطوات التالية وهي: