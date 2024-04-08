واتساب تعلن عن ميزة جديدة لحماية صورتك الشخصية على هواتف الاندرويد

في خطوة هامة نحو تعزيز خصوصية المستخدمين، أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة ومبتكرة توفر حماية إضافية لصور الملف الشخصي على نظام التشغيل أندرويد تهدف هذه الميزة إلى منع التقاط لقطات شاشة لصور الملف الشخصي، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في خصوصية صورهم ومعلوماتهم الشخصية وتأتي ميزة منع التقاط لقطات الشاشة استجابةً لمطالب المستخدمين المتزايدة بزيادة مستوى الحماية والخصوصية على منصة واتساب فمن خلال منع هذه الإمكانية، يضمن التطبيق عدم تمكن أي شخص من الاحتفاظ بنسخة من صورة الملف الشخصي دون موافقة صاحبها.

إخفاء صورة الملف الشخصي وتحكم أكبر في الخصوصية

بالإضافة إلى ميزة منع لقطات الشاشة، يوفر واتساب أيضًا خيارات لإخفاء صورة الملف الشخصي عن جهات اتصال محددة أو عن الجميع. تتيح هذه الخاصية للمستخدمين تحديد من يمكنه رؤية صورهم الشخصية، مما يمنحهم تحكمًا أكبر في خصوصية معلوماتهم.

كيفية تفعيل ميزة حماية الصورة الشخصية

تعكس هذه الميزة الجديدة التزام واتساب المستمر بتوفير بيئة آمنة ومريحة لجميع مستخدميه. من خلال توفير أدوات تحكم إضافية في الخصوصية، يضمن التطبيق تلبية تفضيلات المستخدمين وحماية معلوماتهم الشخصية ولإخفاء صورة الملف الشخصي عن جهات اتصال محددة:

افتح تطبيق واتساب

اضغط على علامة التبويب “الإعدادات” في الزاوية اليمنى السفلية.

اختر “الخصوصية” ثم اضغط على “صورة الملف الشخصي”.

حدد “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء…”

اختر جهات الاتصال التي تريد إخفاء صورة ملفك الشخصي عنها.

اضغط على “تم” في الزاوية اليمنى العليا.

لإخفاء صورة الملف الشخصي عن الجميع: