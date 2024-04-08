زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين في إطار الإصلاحات الاقتصادية 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين، ضمن سلسلة التعديلات الراتبية التي شملت جميع الدرجات الوظيفية في البلاد لعام 2024، هذا الإجراء، الذي يأتي بناء على توجيهات الديوان العراقي، يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والموظفين، ويعكس جهود الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، في ما يلي، نستعرض تفاصيل الزيادة وتأثيرها على الوضع المالي للمتقاعدين في العراق.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

الحكومة العراقية تقر زيادات جديدة لرواتب المتقاعدين، في خطوة لتحسين مستوى معيشتهم، الزيادات المعلنة تأتي ضمن فئات مختلفة، وفقاً للرواتب الحالية، بهدف ضمان عدالة التوزيع:

المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 500 ألف دينار سترتفع رواتبهم إلى 500 ألف دينار.

زيادة 100 ألف دينار للمتقاعدين برواتب بين 500 ألف ومليون دينار.

المتقاعدين الذين رواتبهم تزيد عن مليون دينار سيحصلون على زيادة قدرها 150 ألف دينار.

هذه الخطوات تمكن المستفيدين من الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول رواتبهم المتقاعدية وأية زيادات مقررة، مباشرة من مصدر رسمي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

للمتقاعدين وذويهم في العراق، يمكن الاطلاع على تفاصيل الرواتب والزيادات الجديدة لعام 2024 باتباع خطوات بسيطة:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

2. الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار خانة “الاستعلام عن المرتبات”.

3. إدخال البيانات المطلوبة بدقة، والتي تتضمن الرقم الوطني ورقم الحساب المصرفي.

هذه الزيادات تعكس جهود الحكومة العراقية لضمان توفير دخل مستقر وأفضل للمتقاعدين، وتأتي كجزء من تحديثات السياسات الاجتماعية والاقتصادية.