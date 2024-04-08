الرأي Alrai TV تردد قناة الراي الكويتية الجديدة 2024 على النايل سات

نستعرض لك في هذا المقال تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV الجديد على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات حيث تعد هذه القناة أكبر قناة من ناحية المتابعة من طرف الشعب الكويتي كما أن للقناة شهرة كبيرة عربيا وخصوصا في منطقة الخليج العربي، نتيجة للمصداقية وجودة المحتوى التي تتمتع بها هذه القناة، لتكسب القلوب يوما بعد يوم من مختلف بقاع العالم، وذلك لأنها تقدم محتوى رائعا للمشاهدين ومتنوعا أيضا، فلا يستغرب أن تصبح ضمن القنوات الأفضل في العالم العربي، ومع اقتراب شهر رمضان يتزايد معدل البحث عنها وذلك لكونها تقدم عددا من البرامج الترفيهية الرائعة والمسلسلات، فقد عودت متابعيها على أفضل المسلسلات الكويتية في شهر رمضان المبارك والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.

تردد قناة الراي

يبحث العديد من المواطنين عن معرفة تردد قناة الراي الشهيرة التي يتابعها ملايين من المشاهدين، فهي قناة ذات شهرة واسعة وتتميز بجودتها الممتازة في تقديم محتواها المجاني التي تقدمها طوال الوقت بدون دفع رسوم، كما أنها قناة متنوعة تناسب كافة الأذواق لمعرفة التردد اتبع التالي:

تردد قناة الراي alrai

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصحيح نايل سات 11765 27500 أفقي 5/6 عرب سات 11678 27500 عمودي 5/6

أهم البرامج التي تقدمها قناة الراي

تقدم قناة الراي الشهيرة مجموعة مميزة من البرامج الممتعة لمعرفتها اتبع التالي:

برنامج نشرة الاخبار

برنامج وراهم وراهم

برنامج خلف الكاميرا

برنامج من الاخر

برنامج الرأي مباشر

برنامج المنوعات

برنامج العلوم

برنامج البورصة الرياضية.

برنامج الحوار السياسي.

برنامج الفنون والأدب.

برنامج اخبار الراي.

برنامج الحوار السياسي.

برنامج المسابقات.

برنامج الكوميديا.

كيفية استقبال قناة الراي على التليفزيون

يمكنك الآن تثبيت واستقبال القناة على جهاز التلفزيون من خلال اتباع التالي: