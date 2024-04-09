اخطب في العيد|…سعر جرام الذهب عيار 21 النهاردة في الأسواق المصرية بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 21، يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب المختلفة كل فترة، حيث أن أسعار الذهب قد تعرضت إلى تغيرات عديدة في الفترات الأخيرة، وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة، كما أن هذا الأمر أيضًا قد يتحكم في العديد من أسعار السلع المختلفة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على أخر الأسعار التي قد وصل إليها الذهب، كما سنتعرف على سعر العيارات المختلفة.

سعر جرام الذهب عيار 21

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر جرام الذهب عيار 21 وأسعار الذهب من خلال معرفة أسعار جرامته والعيارات الخاصة به، وهذا الأمر يكون كالآتي:

سعر عيار الذهب 24: يأتي سعر جرام الذهب الخاص بعيار 24 بنحو 3657 جنيه لعملية الشراء و3622 جنيه لعملية البيع.

سعر عيار الذهب 21: يأتي سعر جرام الذهب الخاص بعيار 21 بنحو 3200 جنيه لعملية الشراء 3170 جنيه لعملية البيع.

سعر عيار الذهب 18: يأتي سعر جرام الذهب الخاص بعيار 18 بنحو 2742 جنيه لعملية الشراء و2717 جنيه لعملية البيع.

سعر عيار الذهب 14: يأتي سعر جرام الذهب الخاص بعيار 14 بنحو 2133.25 جنيه لعملية الشراء.

سعر جنيه الذهب: يأتي سعر جنيه الذهب الذي يكون بعيار 24 بنحو 25600 جنيه لعملية الشراء و25360 جنيه لعملية البيع.

أسعار مصنعية عيار 21 من الذهب

يتساءل العديد من الناس عن أسعار المصنعية الخاصة بجرامات الذهب خاصةً عيار 21، فتأتي أسعار المصنعية على حسب المكان الذي يتم الشراء منه وأيضًا على حسب كل تاجر، فتكون المصنعية بمقدار 80 جنيه لـ 200 جنيه وهذا بالنسبة لجرام الذهب الواحد من العيار 21.