“تعالوا نشوف حاجة جديدة قبل العيد” موبايل Realme الجديد كل المواصفات العالية وبسعر رخيص قالب الدنيا!

استطاعت شركة ريلمي أن تستحوذ على ثقة فئة كبيرة من المستخدمين للهواتف الذكية وذلك بفضل أجهزتها القوية ذات المميزات الرائعة، ومنذ الإعلان عن نزول هاتف جديد لها، وبدأ الكثير يتساءل عنه، وعن مواصفاته ومميزاته، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أفضل موبايل Realme به كل المواصفات القوية وبسعر رمزي.

مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

وسوف نوضح لكم الآن أهم وأبرز مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus فيما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Realme 12 Pro Plus GPRS يدعم Edge يدعم عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦،٧ بوصة نوع المعالج Snapdragon 7s Gen 2 سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٦٧ وات نسبة سطوع الشاشة ٩٥٠ شمعة عدد الأنوية رباعي النواة عدد الكاميرات الخلفية ٣ كاميرات دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل نظام التشغيل اندرويد ١٤ واي فاي يدعم بلوتوث يدعم الشبكات التي يدعمها يدعم كل من ال G2, G3, G4, G5

مميزات هاتف Realme 12 Pro Plus

كما يتساءل أيضاً الكثيرين من الناس عن أهم مميزات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على أفضل مستوى من الرؤية.

كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف سماعات استريو تمنحك صوت نقي وواضح جدا.

بالإضافة أيضاً إلى قوة وجودة الكاميرا الخلفية والأمامية التي تمنحك صورة نقية وجميلة وواضحة.

كذلك أيضاً يحتوي على معالج قوي يمنحك سرعة كبيرة للتنقل بين الصفحات.

وأيضا يدعم شكل أنيق وجذاب وشيك وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

وليس ذلك فحسب بل هو أيضا يدعم جميع شبكات الاتصال المختلفة وأيضا يدعم سعة حيث وصل سعره حوالي داخلية كبيرة جداً.

سعر هاتف Realme 12 Pro Plus