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“تعالوا نشوف حاجة جديدة قبل العيد” موبايل Realme الجديد كل المواصفات العالية وبسعر رخيص قالب الدنيا!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 24 دقيقة
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هاتف Realme 12 Pro Plus
هاتف Realme 12 Pro Plus

استطاعت شركة ريلمي أن تستحوذ على ثقة فئة كبيرة من المستخدمين للهواتف الذكية وذلك بفضل أجهزتها القوية ذات المميزات الرائعة، ومنذ الإعلان عن نزول هاتف جديد لها، وبدأ الكثير يتساءل عنه، وعن مواصفاته ومميزاته، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أفضل موبايل Realme به كل المواصفات القوية وبسعر رمزي.

مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

  • وسوف نوضح لكم الآن أهم وأبرز مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus فيما يلي:
نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفRealme 12 Pro Plus
GPRSيدعم
Edgeيدعم
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
نوع الشاشةAmoled
حجم الشاشة٦،٧ بوصة
نوع المعالجSnapdragon 7s Gen 2
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٦٧ وات
نسبة سطوع الشاشة٩٥٠ شمعة
عدد الأنويةرباعي النواة
عدد الكاميرات الخلفية٣ كاميرات
دقة الكاميرا الأمامية٣٢ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
نظام التشغيلاندرويد ١٤
واي فاييدعم
بلوتوثيدعم
الشبكات التي يدعمهايدعم كل من ال G2, G3, G4, G5
هاتف Realme 12 Pro Plus
هاتف Realme 12 Pro Plus

مميزات هاتف Realme 12 Pro Plus

كما يتساءل أيضاً الكثيرين من الناس عن أهم مميزات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

  • وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على أفضل مستوى من الرؤية.
  • كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف سماعات استريو تمنحك صوت نقي وواضح جدا.
  • بالإضافة أيضاً إلى قوة وجودة الكاميرا الخلفية والأمامية التي تمنحك صورة نقية وجميلة وواضحة.
  • كذلك أيضاً يحتوي على معالج قوي يمنحك سرعة كبيرة للتنقل بين الصفحات.
  • وأيضا يدعم شكل أنيق وجذاب وشيك وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • وليس ذلك فحسب بل هو أيضا يدعم جميع شبكات الاتصال المختلفة وأيضا يدعم سعة حيث وصل سعره حوالي داخلية كبيرة جداً.

سعر هاتف Realme 12 Pro Plus

  • ويهتم الكثير أيضاً بمعرفة أسعار ذلك الهاتف قبل الإقبال على شراءه، وهي كما يلي.
  • حيث وصل سعره في الأسواق المصرية حوالي ٢٠٠٠٠ جنيه مصري.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 24 دقيقة
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