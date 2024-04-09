هناكل فراخ ف العيد|…سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن النهاردة كام؟+أسعار البيض الأبيض والأحمر

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، من أكثر الأشياء التي يتم البحث بكثرة عن سعرها يومياً هي اسعار الفراخ البيضاء، حيث تتزايد معدلات البحث يوميًا لمعرفة سعرها في بورصة الدواجن، حيث أن الفراخ البيضاء هي البديل الأمثل للحوم الحمراء خاصةً بعد ارتفاع أسعار بشكل مبالغ فيه، لذلك يهتم العديد من المواطنين بمعرفة سعرها يومين، والجدير بالذكر أن أسعار الفراخ قد تراجعت خلال الفترة الماضية بعدما تخطى سعرها 100 جنيه، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

كما ذكرت أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم شهد تراجع مقارنة بالأيام الماضية في البورصة والأسواق التجارية، حيث وصل هذا التراجع مثلا في أسعار الفراخ الساسو ليتراوح بين أربع إلى خمس جنيهات، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك، وجاءت الأسعار بالتفصيل على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء تراوح بين 96 إلى 97 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البلدي تراوح بين 115 إلى 120 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الحمراء وصل إلى 102 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات وصل إلى 82 جنيه.

اسعار الفراخ مجزأة

كما نعرف فإن محلات الفراخ الآن أصبحت تبيع أجزاء الفراخ منفصلة، مثل البانيه، الكبد والقوانص، الاوراك، الأجنحة، الصدور الغير مخلية، وتم تنفيذ هذه الفكرة لأن هناك بعض الأشخاص يفضلون تناول جزء على الآخر، وجاءت أسعار كل جزء غير الثاني حيث جاءت الأسعار كالآتي: