“بدون تكاليف احصلي على شعر زي الحرير” تحضير كيراتين فرد الشعر من مطبخك هيخلصك من كل تجاعيد الشعر!

أي سيدة أو فتاة ترغب في امتلاك شعر ناعم وحرير وقوي، البعض منهما يلجئون إلى استخدام طرق غير صحيحة مثل بروتين لفرد الشعر باستخدام البيبي ليس، كل هذا الطرق سيئة لن تعطي النتائج التي ترغبين بها، يمكنك استخدام الوصفات الطبيعية، بدلا من كل ذلك، فهي الطريقة الصحيحة والأكثر أمانا على الشعر، تكلفتها بسيطة للغاية مقارنة بالطرق الأخرى، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم، سنقدم لكم كيفية تحضير كيراتين فرد الشعر من المنزل للحصول على شعر ناعم كالحرير بدون تكاليف وخطوات بسيطة.

تحضير كيراتين فرد الشعر بدون تكاليف

الكثير لا يعلم أن يمكن إعداد كيراتين في المنزل بمكونات طبيعية، يوجد أغلبها لدى أي سيدة، مثل بذور الكتان من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر مع تغذية فروة وبصيلات الشعر وتقويتها، يمكنك تحضير الوصفة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

قشرة موزة.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة من نشا الذرة.

كوب حليب سائل.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

نقطع الموز إلى شرائح، ثم نأتي بالخلاط الكهربائي، نضيف إليه النشا، الحليب.

نخلط جميع المكونات جيدا، نصفي المزيج جيدا، باستخدام مصفاة من أجل التخلص من التكتلات.

نحضر وعاء، نضيف إليه المزيج، نضعه على نار هادئة لمدة عشرة دقائق.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى لا يحدث أي تكتلات.

نضع المزيج في وعاء، نضع عليه بذور الكتان، زيت الزيتون.

نخلط جميع المكونات جيدا.

نضع المزيج على شعر، ثم يغطي باستخدام غطاء بلاستيكي، ويترك لمدة ساعة.

نغسل الشعر باستخدام الماء والشامبو.

قدمنا لكم اليوم كيفية تحضير كيراتين فرد الشعر من المنزل للحصول على شعر ناعم كالحرير بدون تكاليف وخطوات بسيطة.