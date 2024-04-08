“تطبيق netwing” منصة ذكية تربط بينك وبين أفضل المعلمين واجعل التعلم تجربة مميزة!

تطبيق netwing أشهر التطبيقات التعليمية التي يمكنك من خلالها إدارة كل البيانات الخاصة بالطلاب الذى يتلقون الدروس الخصوصية في المنصة أونلاين وذلك وسط نخبة من أشهر المدرسين في كل المواد، كما يمكن استخدام التطبيق من أجل إدارة الرسوم المتعلقة بمختلف المواد التي يتم تدريسها مع معلومات مفصلة عن كل مستوى من مستويات الطلاب بشكل عام.

مميزات تحميل تطبيق netwing

أما عن مميزات تحميل تطبيق netwing فهي كالتالي:

يمكنك من خلال التطبيق القيام بإدارة كل بيانات الطلاب والطالبات على المنصة الأساسية، والتي تقوم بتدريس كل الدروس الخصوصية عليها.

كما يمكن للتطبيق كذلك من معرفة كل تفاصيل الرسوم المتعلقة بالدروس، بالإضافة إلى أنه يقدم مساعدة لكل أولياء الأمور من أجل معرفة كل تفاصيل الواجبات التي يتلقاها الطلاب.

ويمكن كذلك من خلال التطبيق التواصل مع المدرسين وذلك لمعرفة كل تفاصيل الأداء العام للطلاب، معه واجهة سهلة يمكنك التعامل بسهولة.

مناسب لكل أنظمة الهواتف من الاندرويد والايفون، وهو مجاني كذلك ولن تحتاج إلى دفع أموال لأجل استخدامه.

طريقة تطبيق netwing

من أجل تحميل تطبيق netwing عليك اتباع الخطوات التالية: