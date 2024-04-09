هتجيب أفلام حلوة ف العيد|….تردد قناة سبونج بوب الجديد على النايل سات 2024+خطوات ضبط القناة على الرسيفر

تردد قناة سبونج بوب، الكثير من أولياء الأمور يقومون بالبحث عن التردد الجديد الخاص بقناة سبونج بوب التي تعد أحد أشهر القنوات الفضائية التي تهتم بعرض محتوى ترفيهي مميز خاص بصغار السن، حيث أنه حدثت بعض المشاكل أدت إلى انقطاع البث على التردد القديم الخاص بالقناة لذلك سعت إدارة القناة إلى تحديثه، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة تردد قناة سبونج بوب.

تردد قناة سبونج بوب

يمكنك أن تقوم بتنزيل قناة سبونج بوب عبر جهاز الاستقبال الخاص بك، من أجل أن يستمتع أطفالك بالعديد من الأفلام الكرتونية المميزة التي تعرضها قناة سبونج بوب، فقط قم بحفظ تردد القناة وبياناتها، حيث جاء التردد كالآتي:

تردد قناه سبونج بوب عبر القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة سبونج بوب 11355.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

جودة القناة SD.

تردد قناة سبونج بوب عبر القمر الصناعي العرب سات

تردد قناة سبونج بوب 12169.

القمر الصناعي عرب سات.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة HD.

كيفية تثبيت قناة سبونج بوب على جهاز الاستقبال الخاص بك

يمكنك تثبيت قناة سبونج بوب عبر جهاز الاستقبال الخاص بك من مختلف الأقمار الصناعية، فقط قم باتباع الخطوات التالية: